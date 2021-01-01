Стать инженером по тестированию, научиться финансовой грамотности или освоить B2B-маркетинг можно, даже не выходя из дома. Рассмотрев для себя онлайн-университет Skypro, вы оцените удобный темп занятий, практические упражнения и возможность взять образовательный кредит.

Информация о платформе

Образовательный онлайн-университет Skypro предлагает обучение по пяти самым популярным направлениям:

Аналитика – аналитик данных, навыки SQL и др.

Программирование – Java-разработчик, инженер по тестированию и др.

Для школьников – школа видеоблогинга, школьное программирование

Финансы – курсы финансовой грамотности

Маркетинг и продажи – аналитика продаж, В2В-маркетинг

Можно выбрать как краткосрочные курсы длительностью от 1 до 5 месяцев, так и детальное освоение профессии длительностью 9-12 месяцев. Регулярно Skypro устраивает акции с хорошими скидками на курсы. Также здесь можно принимать участие в обзорных вебинарах, при помощи которых можно определиться с желаемым направлением и при этом получить различные бонусы в виде подарочных чек-листов или пошаговых планов.

Промокод Skypro для обучения со скидками

Определившись с желаемой профессией, вам пригодится промокод Скайпро. Комбинация символов позволяет получить выгодную скидку при оплате курсов. Весь перечень активных промокодов находится на сайте надежного сервиса BeriBuy, который сотрудничает с самыми популярными школами и магазинами.

Использовать купоны на скидку, достаточно скопировать код и указать его в специальном поле в корзине магазина (онлайн-школы) перед оплатой. При этом на BeriBuy каждый промокод снабжен описанием со сроком действия и условиями активации.