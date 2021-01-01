Промокоды Skypro | Сентябрь 2021
Онлайн-университет Skypro: новая профессия для каждого
Стать инженером по тестированию, научиться финансовой грамотности или освоить B2B-маркетинг можно, даже не выходя из дома. Рассмотрев для себя онлайн-университет Skypro, вы оцените удобный темп занятий, практические упражнения и возможность взять образовательный кредит.
Информация о платформе
Образовательный онлайн-университет Skypro предлагает обучение по пяти самым популярным направлениям:
- Аналитика – аналитик данных, навыки SQL и др.
- Программирование – Java-разработчик, инженер по тестированию и др.
- Для школьников – школа видеоблогинга, школьное программирование
- Финансы – курсы финансовой грамотности
- Маркетинг и продажи – аналитика продаж, В2В-маркетинг
Можно выбрать как краткосрочные курсы длительностью от 1 до 5 месяцев, так и детальное освоение профессии длительностью 9-12 месяцев. Регулярно Skypro устраивает акции с хорошими скидками на курсы. Также здесь можно принимать участие в обзорных вебинарах, при помощи которых можно определиться с желаемым направлением и при этом получить различные бонусы в виде подарочных чек-листов или пошаговых планов.
Промокод Skypro для обучения со скидками
Определившись с желаемой профессией, вам пригодится промокод Скайпро. Комбинация символов позволяет получить выгодную скидку при оплате курсов. Весь перечень активных промокодов находится на сайте надежного сервиса BeriBuy, который сотрудничает с самыми популярными школами и магазинами.
Использовать купоны на скидку, достаточно скопировать код и указать его в специальном поле в корзине магазина (онлайн-школы) перед оплатой. При этом на BeriBuy каждый промокод снабжен описанием со сроком действия и условиями активации.
ISA – инвестируйте в свое образование
Школа Skypro предлагает своим ученикам возможность нового формата образования – ISA. Платформа берет на себя риски по трудоустройству ученика, он оплачивает обучение только после трудоустройства с зарплатой выше 50 тысяч рублей. При этом Skypro отслеживает успехи ученика в течение 5 лет после завершения обучения. Если ученик устроится в IT-компанию с хорошей зарплатой, то на протяжении нескольких лет он будет перечислять школе процент от своей зарплаты, но не больше стоимости обучения. Если в процессе занятий вы поймете, что эта профессия вам не подходит, то в первые две недели можно бесплатно отказаться от обучения.
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