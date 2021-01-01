От того, как ребенок осваивает школьную программу, во многом зависят его будущие жизненные успехи. Важно как можно раньше обеспечить учебный процесс под присмотром педагогов по современным обучающим программам. Онлайн-школа Skysmart поможет решить эту проблему своими уникальными учебными методиками, огромным преподавательским составом, комфортными удаленными занятиями, а также позволит сэкономить семейный бюджет – цена оптимально соответствует качеству. А применив особый купон на скидку, вы без труда получите еще большую экономию.

Инструменты и задачи платформы Skysmart

Начав свою деятельность в 2017 году, онлайн-школа Скайсмарт активно занимается обучением детей и подростков базовым программам школьного курса. Преподавательский состав состоит из профессионалов своего дела, имеющих огромный опыт научной работы. Все занятия нацелены на получение результата в освоении материала, проверку остаточных знаний и формирование интереса и творчества в научной сфере у ребенка.

Организацией процесса занимается креативный персонал: это сценаристы урока, методисты учебных заданий, художники и дизайнеры визуальных эффектов и многие другие. Для работы сервис использует современные информационные и программные технологии: трансляции в прямом эфире, вебинары, онлайн-доску и анимацию. Уроки проходят интересно, наглядно и понятно любому ребенку.

Информация для каждого – от подготовки до экзаменов

Онлайн-школа Skysmart для детей и подростков имеет огромную базу знаний. Для детей 6-17 лет предлагается обучение по школьным предметам, а для дошкольного возраста имеются подготовительные программы. Дети постарше обязательно заинтересуются материалами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, которые обеспечат успешную сдачу выпускных экзаменов. Любители развиваться в цифровых технологиях найдут увлекательные занятия по программированию или созданию сайта в сети Интернет.

Секреты выгодной цены – используйте промокоды

Стоимость уроков будет зависеть от выбранной возрастной группы. Дошкольный уровень предполагает занятия по шахматной игре, английскому языку и подготовке к школе. Школьники смогут изучать предметы по образовательной программе и шахматы. Ребята постарше займутся подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Стоимость занятий рассчитывается за один урок, но может меняться в зависимости от выбора общего количества. Чем больше занятий, тем дешевле стоимость.