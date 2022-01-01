Даже опытным сотрудникам нужно повышать свои навыки, изучая новые нюансы DevOps, Docker, Ceph – удобный формат и приближенные к реальности кейсы может предложить современная платформа Слёрм.

Об организации

Slurm – это курсы, интенсивы и корпоративное обучение для инженерных специалистов и технических лидеров. Здесь преподают только практикующие специалисты с реальным опытом.

В ассортименте школы представлено обучение следующим направлениям: