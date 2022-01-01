Промокоды Слёрм | Июнь 2022
Слёрм: прокачка знаний для инженеров и технических лидеров
Даже опытным сотрудникам нужно повышать свои навыки, изучая новые нюансы DevOps, Docker, Ceph – удобный формат и приближенные к реальности кейсы может предложить современная платформа Слёрм.
Об организации
Slurm – это курсы, интенсивы и корпоративное обучение для инженерных специалистов и технических лидеров. Здесь преподают только практикующие специалисты с реальным опытом.
В ассортименте школы представлено обучение следующим направлениям:
- Linux, Java, Python
- СУБД и AWS база
- SRE, Terraform, DebOps Upgrade и др.
Промокоды Слёрм - как платить меньше
Применив при оформлении заказа промокоды Slurm, можно получить выгодную скидку на оплату выбранных занятий. Подобрать купон на скидку удобнее всего на проверенной платформе BeriBuy – здесь размещаются только актуальные промокоды. Копируйте самый выгодный и указывайте в корзине дистанционной школы перед тем, как совершить оплату!
Показать полностью >