Промокоды Умные наличные | Октябрь 2022
Промокоды Умные наличные: выгодная экономия на микрозаймах
Займы на банковскую карту, которые можно оформить из любой точки России – отличный выбор, когда финансы нужны срочно и на короткий срок. Благодаря МКК Умные наличные каждый сможет подать заявку, вне зависимости от времени суток и своей кредитной истории!
О компании
Микрокредитная организация Умные наличные работает по всей России в режиме 24/7. Она работает в соответствии с действующим законодательством, поскольку входит в реестр МФО Центробанка РФ. В компании Умные наличные займ на карту может оформить любой гражданин России (кроме жителей Северного Кавказа) в возрасте от 18 до 65 лет. Через Умные наличные взять займ можно на любую из ваших действующих карт, а гасить задолженность можно картой на сайте, банковским переводом, либо с использованием терминалов Элекснет.
Среди главных достоинств площадки Смарт кэш можно отметить следующие:
- Время рассмотрения и одобрения заявки – всего 15 минут
- Для получения финансов достаточно только паспорта и карточки
- Сумма от 3 до 30 тысяч на срок от 5 до 30 дней
- Процентная ставка всего 1% в день
Важные моменты по работе с микрозаймом
Не упустите из вида несколько важных пунктов:
- Если вы не успеваете погасить займ в срок в компании Смарт кэш, в личном кабинете можно воспользоваться функцией «Продление займа» - это позволит избежать начисления штрафных санкций и не испортит вашу кредитную историю.
- Через личный кабинет можно получить справку об отсутствии задолженности, если воспользоваться разделом «История»
- При возникновении затруднений всегда можно обратиться к онлайн-консультанту на сайте компании, либо через контактный телефон. Офиса у компании Смарт кэш нет
Как использовать промокод Смарт кэш
Если вы хотите получить персональные условия – например, оформить займ онлайн по сниженной процентной ставке или получить дополнительные деньги сверх одобренной суммы, обязательно используйте купон на скидку. Найти его можно на проверенном сайте-агрегаторе BeriBuy, где все купоны ежедневно проверяются на актуальность.
Код представляет собой буквенно-цифровое сочетание, его необходимо указывать в заявке на ваш первый займ или повторный. Благодаря площадке BeriBuy вам вегда будут гарантированы лучшие условия!
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