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Промокоды Smartprice | Февраль 2023

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SmartPrice: интернет-магазин б/у оригинальных смартфонов

Если вы ищете восстановленные телефоны, интернет-магазин Смартпрайс.ру поможет решить задачу.

О магазине

Компания предлагает купить телефон бу безопасно – клиент получит полностью рабочее устройство. В ассортименте - смартфоны 16 марок, доступна продажа айфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и др.

Из главных преимуществ:

  • Все модели 100% оригинальные
  • Диагностика по 26 ключевым параметрам
  • Гарантия 90 дней

Смартпрайс.ру интернет-магазин

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