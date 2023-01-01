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О магазине
Компания предлагает купить телефон бу безопасно – клиент получит полностью рабочее устройство. В ассортименте - смартфоны 16 марок, доступна продажа айфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и др.
Из главных преимуществ:
- Все модели 100% оригинальные
- Диагностика по 26 ключевым параметрам
- Гарантия 90 дней
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