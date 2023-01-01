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Промокоды Smart Reading (Смарт Ридинг) | Август 2023

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Смарт Ридинг: подписка на цифровую библиотеку

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О сервисе

Платформа предлагает краткое изложение изданий, собранных Михаилом Ивановым, основателем издательства «МИФ», на разные темы. В Smart Reading книги, одобренные многочисленными пользователями и редакцией.

Ключевые преимущества:

  • Свыше 100+ категорий литературы
  • Переводы зарубежных произведений
  • Глубина и содержательность текстов, наличие пояснений

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