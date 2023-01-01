Промокоды SMEG | Январь 2023
Промокоды SMEG: лучший выбор для вашего дома
Всевозможные тостеры и мультиварки упрощают нашу жизнь и делают ее еще комфортнее. Доверьтесь надежному бренду и не упустите возможность присмотреть варочную панель или купить чайник Смег в интернет-магазине можно прямо сейчас!
О компании
SMEG – интернет-магазин, который является крупным производителем бытовой техники более 60 лет. Первым выпущенным прибором стала газовая плита с автоматическим розжигом, сегодня в ассортименте компании представлен внушительный ассортимент – на сайте представлена техника для кухни и не только:
- Холодильники, духовки и пароварки
- Чайники, тостеры, блендеры
- Оборудование для сектора общественного питания
Применяем промокоды Смег и экономим
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