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Промокоды SMEG | Январь 2023

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О компании

SMEG – интернет-магазин, который является крупным производителем бытовой техники более 60 лет. Первым выпущенным прибором стала газовая плита с автоматическим розжигом, сегодня в ассортименте компании представлен внушительный ассортимент – на сайте представлена техника для кухни и не только:

  • Холодильники, духовки и пароварки
  • Чайники, тостеры, блендеры
  • Оборудование для сектора общественного питания

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