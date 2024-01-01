Каждый родитель мечтает о светлом будущем для своего ребенка, и результаты ОГЭ и ЕГЭ играют в этом важную роль. От этих экзаменов зависит, в какой вуз он поступит и какие двери откроются перед ним. Однако на пути к успеху встречается множество препятствий. Стресс из-за огромного объема материала, постоянная нехватка времени и недостаток информации в школе — все это превращает подготовку в постоянные переживания и сомнения в хорошем результате.

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