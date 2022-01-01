Промокоды Cмотрешка | Июнь 2022
Смотрешка онлайн: любимые ТВ и шоу в одном месте
Чтобы не подгадывать свой график в ожидании понравившегося телешоу, куда удобнее перейти на онлайн-телевидение и смотреть контент тогда, когда это действительно вовремя. Подписка Смотрешка – находка для тех, кто любит ТВ и при этом не хочет быть ограниченным во времени и местах!
О сервисе
Smotreshka TV – это принципиально новое цифровое телевидение. Всевозможные передачи и каналы с данной платформой можно смотреть из любого места, где есть интернет, а также с любого устройства. Площадка позволяет управлять эфиром (ставить на паузу, добавлять важные напоминания), а для удобства просмотра архив вещания хранится за предыдущие 14 дней – на сайте Смотрешка смотреть онлайн можно будет даже после того, как эфир передач уже завершился.
Среди других приятных моментов подписки:
- Более 300 каналов на выбор
- Наличие функции «Избранное» с рекомендациями
- Онлайн-кинотеатр с более, чем 6000 фильмов
- Возможность смотреть шоу на языке оригинала
- Функция смены устройства для просмотра с продолжением на том же моменте, на котором вы остановились
Чем интересны промокоды Смотрешка
Применив для сервиса Смотрешка купон на скидку, можно неплохо сэкономить на оплате доступа к ТВ-передачам. Подобрать актуальный купон для Смотрешка ТВ поможет проверенная площадка BeriBuy – здесь каждый день публикуются коды для самых популярных сервисов и интернет-магазинов. Чтобы получить отличную скидку, достаточно зайти на BeriBuy, выбрать наиболее интересный промокод и указать его на сайте Smotreshka при оформлении и оплате доступа. Экономия вам гарантирована!
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