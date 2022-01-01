Чтобы не подгадывать свой график в ожидании понравившегося телешоу, куда удобнее перейти на онлайн-телевидение и смотреть контент тогда, когда это действительно вовремя. Подписка Смотрешка – находка для тех, кто любит ТВ и при этом не хочет быть ограниченным во времени и местах!

О сервисе

Smotreshka TV – это принципиально новое цифровое телевидение. Всевозможные передачи и каналы с данной платформой можно смотреть из любого места, где есть интернет, а также с любого устройства. Площадка позволяет управлять эфиром (ставить на паузу, добавлять важные напоминания), а для удобства просмотра архив вещания хранится за предыдущие 14 дней – на сайте Смотрешка смотреть онлайн можно будет даже после того, как эфир передач уже завершился.

Среди других приятных моментов подписки: