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Промокоды Cмотрешка | Июнь 2022

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Смотрешка онлайн: любимые ТВ и шоу в одном месте

Чтобы не подгадывать свой график в ожидании понравившегося телешоу, куда удобнее перейти на онлайн-телевидение и смотреть контент тогда, когда это действительно вовремя. Подписка Смотрешка – находка для тех, кто любит ТВ и при этом не хочет быть ограниченным во времени и местах!

О сервисе

Smotreshka TV – это принципиально новое цифровое телевидение. Всевозможные передачи и каналы с данной платформой можно смотреть из любого места, где есть интернет, а также с любого устройства. Площадка позволяет управлять эфиром (ставить на паузу, добавлять важные напоминания), а для удобства просмотра архив вещания хранится за предыдущие 14 дней – на сайте Смотрешка смотреть онлайн можно будет даже после того, как эфир передач уже завершился.

Среди других приятных моментов подписки:

  • Более 300 каналов на выбор
  • Наличие функции «Избранное» с рекомендациями
  • Онлайн-кинотеатр с более, чем 6000 фильмов
  • Возможность смотреть шоу на языке оригинала
  • Функция смены устройства для просмотра с продолжением на том же моменте, на котором вы остановились

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Чем интересны промокоды Смотрешка

Применив для сервиса Смотрешка купон на скидку, можно неплохо сэкономить на оплате доступа к ТВ-передачам. Подобрать актуальный купон для Смотрешка ТВ поможет проверенная площадка BeriBuy – здесь каждый день публикуются коды для самых популярных сервисов и интернет-магазинов. Чтобы получить отличную скидку, достаточно зайти на BeriBuy, выбрать наиболее интересный промокод и указать его на сайте Smotreshka при оформлении и оплате доступа. Экономия вам гарантирована!

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