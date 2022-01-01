Промокоды Смс Финанс | Ноябрь 2022
СмсФинанс – займ на карту мгновенно и с выгодой
Жизненные проблемы бывают разными, и почти всегда для их решения нужны деньги. Когда денег на руках нет, а действовать нужно прямо сейчас – микрозайм «СмсФинанс» поможет в трудную минуту. Именно здесь вы сможете оформить займ до 30 000 рублей на срок 21 день по ставке от 0 до 1% в день. Вас ждет быстрое рассмотрение онлайн-заявки и перевод денег на карту – всего 10 минут, а из документов нужен только паспорт РФ! Получите дополнительную выгоду через промокоды Смс финанс от сервиса BeriBuy и решайте любые вопросы без откладывания на завтра!
О компании
Сервис Смсфинанс является частью ООО МКК «4финанс», входящей в регистрационный реестр МФО, что гарантирует надежную деятельность компании в рамках законодательства в сфере финансовых услуг. В 2019 году компания получила место в составе союза “Институты развития малого и среднего бизнеса”. Сегодня займы Смсфинанс предоставляются уже более 7 лет, одобрено более 1 000 000 заявок, а лояльность клиентов подтверждается наличием огромного количества положительных отзывов.
Выгода от Смс финанс
Обращаясь в Смсфинанс, клиент получает самые выгодные преимущества:
- Онлайн заявка на карту обрабатывается в среднем 7 минут;
- Действуют различные акции, бонусы, скидки, регулярные розыгрыши подарков между клиентами;
- Круглосуточная работа сервиса – взять займ на карту можно даже в выходные, праздники;
- Возможность продлить кредит без лишних документов, поручителей или личного присутствия в офисе;
- Договор соответствует действующему законодательству – никаких «подводных камней» и скрытых условий!
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