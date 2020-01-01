Промокоды СоКолор | Ноябрь 2020
О SoColor
Это онлайн-бутик профессиональной салонной косметики с большим выбором и приятными ценниками. Здесь представлен полный ассортимент таких марок, как:
- Kerastase;
- Matrix;
- L'Oréal Professionnel;
- INDOLA;
- Estel;
- Dikson;
- Brelil Professional;
- Batiste.
Каждый парикмахер или стилист, а также любитель профессиональной косметики найдет себе что-то по вкусу.
Распродажи в SoColor
Есть раздел со спецпредложениями. В нем выставлены товары с самыми выгодными ценами. Ассортимент обновляется: каждый месяц меняются бренды и продукция.
Регулярно проводятся акции. Легко приобрести товар от определенного производителя оптом или несколько единиц по цене одного. Проводятся крупные распродажи, где скидки распространяются уже на всю продукцию.
Промокод Соколор
Самый простой способ экономии – это использовать в Socolor промокод на скидку. Его вы вводите уже при оформлении заказа.
Условия у купонов всегда отличаются. Одни дают бесплатную доставку, другие снижают цену.
Чтобы найти код купона, зарегистрируйтесь на БериБай. Мы готовим для вас подборки с лучшими предложениями от сотен магазинов. Не пропустите самое выгодное.
Кэшбэк Соколор
Вы можете вернуть часть денег за любую покупку на сайте. Просто зайдите в магазин по специальной ссылке вверху. Вместе с заказом на ваш бонусный счет придет несколько процентов от потраченной суммы.
Показать полностью >