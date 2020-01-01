Промокоды SOKOLOV | Ноябрь 2020
О бренде SOKOLOV
SOKOLOV выпускают украшения и часы из драгоценных металлов и камней. Первая мастерская открыта в 1993 году супружеской парой.
В 2000 году началась новая история бренда. В этот год компания переехала в технологичное производственное здание.
Сегодня продукция SOKOLOV представлена в десятках стран и на трех континентах. Магазины есть и в Швейцарии. Там же бренд перенял требования к качеству изделий.
Как получить в Соколов промокод на скидку?
При покупках на сайте у вас есть 3 способа сэкономить:
- акции в специальном разделе;
- распродажи (Киберпонедельник, Черная Пятница);
- промокод Sokolov.
Последний – это самый удобный вариант. Найти подходящий код купона можно в любое время. Не ждите особого момента.
Чтобы активировать код, достаточно ввести его в особое поле при оформлении заказа. Промокоды примечательны еще и тем, что их легко сочетать с кэшбэком Соколов. Так называют дополнительную скидку, которая не вычитается из общей суммы, а возвращается в виде реальных денег уже после заказа.
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