Сегодня продукция SOKOLOV представлена в десятках стран и на трех континентах. Магазины есть и в Швейцарии. Там же бренд перенял требования к качеству изделий.

В 2000 году началась новая история бренда. В этот год компания переехала в технологичное производственное здание.

SOKOLOV выпускают украшения и часы из драгоценных металлов и камней. Первая мастерская открыта в 1993 году супружеской парой.

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Чтобы активировать код, достаточно ввести его в особое поле при оформлении заказа. Промокоды примечательны еще и тем, что их легко сочетать с кэшбэком Соколов. Так называют дополнительную скидку, которая не вычитается из общей суммы, а возвращается в виде реальных денег уже после заказа.