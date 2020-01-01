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Промокоды SOKOLOV | Ноябрь 2020

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О бренде SOKOLOV

SOKOLOV выпускают украшения и часы из драгоценных металлов и камней. Первая мастерская открыта в 1993 году супружеской парой.


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В 2000 году началась новая история бренда. В этот год компания переехала в технологичное производственное здание.

 

 

 

Сегодня продукция SOKOLOV представлена в десятках стран и на трех континентах. Магазины есть и в Швейцарии. Там же бренд перенял требования к качеству изделий.


 

 

 

Как получить в Соколов промокод на скидку?


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При покупках на сайте у вас есть 3 способа сэкономить:

 

 

  • акции в специальном разделе;

  • распродажи (Киберпонедельник, Черная Пятница);

  • промокод Sokolov.


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Последний – это самый удобный вариант. Найти подходящий код купона можно в любое время. Не ждите особого момента.

 

Чтобы активировать код, достаточно ввести его в особое поле при оформлении заказа. Промокоды примечательны еще и тем, что их легко сочетать с кэшбэком Соколов. Так называют дополнительную скидку, которая не вычитается из общей суммы, а возвращается в виде реальных денег уже после заказа.

 

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