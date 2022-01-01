Доставка букета за 60 минут! Открыть Показать скидку

Распространяется на букеты цветов, представленные в разделе "Доставим за 60 минут" и отмеченные ... Подробнее > соответствующим значком; Доставка осуществляется и только в ПРЕДЕЛАХ ТТК (Третьего транспортного кольца); Стоимость доставки - бесплатно (при сумме заказа от 3500 руб.); Прием заказов с доставкой в течение 1 часа осуществляется только в будние дни c 10:00 до 18:00; Заказ букета с доставкой в течение 1 часа осуществляется и исполняется "день-в-день"; Вы можете выбрать "Доставка за 60 минут" в корзине при оформлении заказа (вкладка ШАГ 3. Дата и время доставки); Доставка за 60 минут осуществляется по предварительному согласованию с оператором интернет магазина Отсчет времени начинается с момента согласования и подтверждения заказа оператором. Скрыть