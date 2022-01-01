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Промокоды СоюзЦветТорг | Апрель 2022

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Презенты для близких от СоюзЦветТорг

Свадьба, юбилей, первое свидание или рождение малыша – для любого повода интернет-магазин СоюзЦветТорг поможет подобрать идеальный букет цветов или композицию в качестве презента.

О компании

Souzcvettorg – это одна из крупнейших сетей цветочных гипермаркетов в Москве и МО. С компанией сотрудничает более 50 магазинов на условиях франшизы. Главный девиз – доставлять каждому покупателю только свежесрезанные и высококачественные цветы по самым доступным ценам.

Заказать в каталоге данного маркета можно:

  • Варианты с тортами и обычные букеты
  • Цветы и композиции, бутоньерки
  • Игрушки из цветов
  • Комнатные растения

Интернет магазин Souzcvettorg ru

Среди хитов продаж – нежный букет в кашпо «Маленькая принцесса», в котором оригинально сочетаются кустовая роза, эвкалипт и астильба.

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