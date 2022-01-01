Промокоды СоюзЦветТорг | Апрель 2022
Презенты для близких от СоюзЦветТорг
Свадьба, юбилей, первое свидание или рождение малыша – для любого повода интернет-магазин СоюзЦветТорг поможет подобрать идеальный букет цветов или композицию в качестве презента.
О компании
Souzcvettorg – это одна из крупнейших сетей цветочных гипермаркетов в Москве и МО. С компанией сотрудничает более 50 магазинов на условиях франшизы. Главный девиз – доставлять каждому покупателю только свежесрезанные и высококачественные цветы по самым доступным ценам.
Заказать в каталоге данного маркета можно:
- Варианты с тортами и обычные букеты
- Цветы и композиции, бутоньерки
- Игрушки из цветов
- Комнатные растения
Среди хитов продаж – нежный букет в кашпо «Маленькая принцесса», в котором оригинально сочетаются кустовая роза, эвкалипт и астильба.
Промокод СоюзЦветТорг – скидка на любой заказ
Подобрать для площадки СоюзЦветТорг купон на скидку не составит труда, если вы пользуетесь надежным сервисом BeriBuy. Сюда попадают только актуальные промокоды, с которыми вам гарантирована хорошая скидка, льготная доставка или участие в закрытых акциях!
Показать полностью >