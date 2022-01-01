Промокоды Сова Заем | Декабрь 2022
Промокоды Sovazaem: когда деньги нужны срочно
Мгновенные микрозаймы незаменимы, если финансы оставляют желать лучшего, а обстоятельства застали врасплох. Обращайтесь в Sovazaem за получением лучших условий!
О платформе
МФО СоваЗаем предлагает возможность получить микрозайм на сумму от 500 до 500 тысяч рублей сроком от 3 дней до 24 месяцев. Чтобы получить в Сова Займ кредит, достаточно соответствовать минимуму требований: возраст от 20 до 18 лет, российское гражданство и регистрация, а также наличие СНИЛС и ИНН. Никаких поручителей и справок – просто вооружайтесь банковской картой, на которую вам вскоре придут финансы!
Отметим ключевые преимущества для пользователей:
- Решение по заявке всего за 2-3 минуты
- Возможность досрочного погашения
- Онлайн-займ выдают даже при других непогашенных кредитах
- Бесплатное продление срока
Чем поможет актуальный купон на скидку
Планируя оформлять в Сова займ онлайн на карту без отказа, обязательно воспользуйтесь одним из актуальных промокодов, которые ждут вас в каталоге сервиса промокодов BeriBuy. Подобный код даст отличную сниженную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной – просто укажите его в заявке, заказывая нужную вам денежную сумму, не выходя из дома!
Показать полностью >