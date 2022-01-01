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Промокоды Сова Заем | Декабрь 2022

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Промокоды Sovazaem: когда деньги нужны срочно

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О платформе

МФО СоваЗаем предлагает возможность получить микрозайм на сумму от 500 до 500 тысяч рублей сроком от 3 дней до 24 месяцев. Чтобы получить в Сова Займ кредит, достаточно соответствовать минимуму требований: возраст от 20 до 18 лет, российское гражданство и регистрация, а также наличие СНИЛС и ИНН. Никаких поручителей и справок – просто вооружайтесь банковской картой, на которую вам вскоре придут финансы!

Отметим ключевые преимущества для пользователей:

  • Решение по заявке всего за 2-3 минуты
  • Возможность досрочного погашения
  • Онлайн-займ выдают даже при других непогашенных кредитах
  • Бесплатное продление срока

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Чем поможет актуальный купон на скидку

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