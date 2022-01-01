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Промокоды и купоны СОВКОМБАНК | Октябрь 2022

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Кредитный доктор от Совкомбанка: то, что может пригодиться

Когда история испорчена просрочками и задолженностями, на помощь придет программа Кредитный доктор от Совкомбанка: оформить онлайн кредит наличными можно всего за 4 шага!

Об организации и ассортименте услуг

ПАО «Совкомбанк» создано в 1990 году в Костромской области под названием «Буйкомбанк». Переименование к современному названию произошло в 2003 году, когда организацию приобрели братья Клюкины и Сергей Хотимский. В 2007 году половину акций приобрел инвестор TBIC Financial Services BV, с которым банк сотрудничал до 2012 года. В 2017 году организация сделала несколько крупных приобретений: Nordea Bank Russia, АКБ «РосЕвроБанк», ООО «СКИБ», постепенно расширяя свои масштабы.

Сегодня банк входит в двадцатку лидеров банковской сферы в России по количеству активов, филиалы открыты в 900 региональных центрах (около 2000 филиалов и 1658 банкоматов) и оказывают современные услуги как для физических лиц, так и для компаний.

Ассортимент предлагаемых услуг довольно широк:

  • Оформление дебетовых и кредитных карт
  • Карта рассрочки Халва для покупки в магазинах-партнерах
  • Потребительский кредит наличными
  • Ипотечный заем, автокредит
  • Открытие расчетного счета
  • Подключение мобильного эквайринга
  • Выпуск зарплатных карт для сотрудников и др.

Кредитный доктор от Совкомбанка оформить онлайн

Продукт Кредитный доктор: займ на карту для улучшения истории

Одним из наиболее популярных продуктов является кредитный доктор Совкомбанк. Разберемся, как это работает и каковы условия программы. Она помогает исправить плохую кредитную историю всего за 4 шага:

  • Шаг 1 – получение в кредит защиты здоровья, имущества или от несчастных случаев (на выбор, отличаются стоимостью). Если внесение платежей происходит вовремя, через 3-6 месяцев клиент перейдет на второй этап.
  • Шаг 2 – получение кредита на покупки в магазинах (без снятия наличных и переводов). При успешных платежах через 6 месяцев совершается переход на следующий этап.
  • Шаг 3 – кредит наличными на любые траты, на срок 6-18 месяцев. С последним своевременным платежом по графику вы переходите на последний этап.
  • Шаг 4 – кредитная история исправлена, в зависимости от выбранного тарифа можно взять кредит на сумму от 100 до 500 тысяч рублей!

Оформляя через Совкомбанк кредитный доктор, можно оформить заявку онлайн на улучшение кредитной истории – и в будущем пользоваться любыми услугами без проблем! Воспользуйтесь выгодным способом и исправьте свои задолженности так, чтобы они больше не играли роли в вашей финансовой истории.

Где и как применять промокоды Совкомбанк

Чтобы услуга от банка была оказана по самым выгодным условиям, вам точно пригодится для Совкомбанк купон на скидку. Особый промокод от сервиса BeriBuy поможет заказать кредитную карту рассрочки Халва или оформить кредит наличными по сниженным ставкам, либо с другими приятными бонусами. На площадке BeriBuy размещаются только актуальные промокоды – вам достаточно скопировать наиболее выгодный и воспользоваться им при подаче онлайн-заявки на сайте кредитной организации.

Промокод Совкомбанк

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