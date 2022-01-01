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Сегодня банк входит в двадцатку лидеров банковской сферы в России по количеству активов, филиалы открыты в 900 региональных центрах (около 2000 филиалов и 1658 банкоматов) и оказывают современные услуги как для физических лиц, так и для компаний.

ПАО «Совкомбанк» создано в 1990 году в Костромской области под названием «Буйкомбанк». Переименование к современному названию произошло в 2003 году, когда организацию приобрели братья Клюкины и Сергей Хотимский. В 2007 году половину акций приобрел инвестор TBIC Financial Services BV, с которым банк сотрудничал до 2012 года. В 2017 году организация сделала несколько крупных приобретений: Nordea Bank Russia, АКБ «РосЕвроБанк», ООО «СКИБ», постепенно расширяя свои масштабы.

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