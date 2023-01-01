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Промокоды Spirit. Fitness | Август 2023

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Промокоды Cпирит Фитнесс на занятия спортом

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О компании

Современный и передовой фитнес-клуб Spirit. Fitness более 6 лет на рынке и входит в ТОП-5 крупнейших сетей фитнеса в Москве. За это время свыше 100 000 участников по достоинству оценили удобство и доступность услуг. Сегодня сеть выделяется использованием профессионального снаряжения, доступностью цен, дружным и сплоченным комьюнити и комфортом. Любой желающий без проблем сможет заранее узнать, сколько стоят персональные тренировки в Спирит Фитнес – все цены представлены без накрутки % и доплат за дополнительные услуги. Для новичков действует Spirit. Fitness пробная тренировка.

Преимущества для клиентов:

  • Свыше 24 точек сети
  • Бонусная программа для членов клуба
  • Скидки и промокоды
  • Есть точки с графиком работы 24/7
  • Без скрытых платежей
  • Модель оплаты по подписке

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