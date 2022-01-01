Промокоды Спортив | Декабрь 2022
Cпортив: фитнес-клуб с позитивной атмосферой
Идеальная фигура, высокая выносливость и крепкое здоровье – мечта каждого человека. Уделяйте себе больше времени со Sportiv, прокачивая любые навыки!
О компании
Спортив - сеть фитнес-клубов, основанная в 2008 году в Москве. Уникальный проект активно продвигает свой бренд, предлагая высокий уровень предоставляемых услуг. Вы можете выбрать как групповые, так и персональные занятия в любом из 3 клубов в Москве и Подмосковье.
В ассортименте предложены:
- Тренажерный зал, единоборства
- Аэробные тренажеры, сауна
- Детский фитнес и Outdoor направления
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