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О сервисе
Языковой лагерь СпортЗания дарит детям возможность пройти занятия по направлениям: иностранный, дополнительное школьное образование и онлайн-курсы, шахматы, робототехника, журналистика, китайский язык и др. Более 3500 подростков уже бывали здесь, включая и детей медийных личностей.
Ключевые преимущества компании:
- Комфортные отели и санатории
- Опытные преподаватели-носители языка
- Современные подходы и игровые методики
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