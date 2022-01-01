Не нужны поручители или справки о доходах, компания лояльно относится к клиентам с плохой кредитной историей, в Срочно деньги оформить займ онлайн смогут пенсионеры, мамы в декрете, безработные или те, чей официальный доход слишком мал для обращения в банки за кредитом.

Взять микрозайм Срочно деньги можно на свою банковскую карту, а погасить займ получится через мобильное приложение компании, в личном кабинете, либо без регистрации на сайте, используя специальную форму (понадобится номер договора и дата рождения заемщика). Также можно оплатить микрозайм с использованием системы «Золотая Корона», в терминалах QIWI или банковским переводом по реквизитам.

МКК Срочноденьги работает по всей России с 2010 года, специализируясь на выдаче краткосрочных займов. Здесь одобряют 7 заявок из 10, при этом не нужно даже выходить из дома: заявка подается онлайн, а средства зачисляют на вашу банковскую карту. Условия сотрудничества – простые и прозрачные, с клиентом обязательно заключается договор со всеми ключевыми пунктами.

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