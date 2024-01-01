качествами и чувствами в игровом формате. Развитие гибких навыков "Soft Skills" помогает мягко скорректировать поведение ребенка. Опытные специалисты Академии StarTrack найдут подход и окажут поддержку родителям. Попробуйте уже сейчас по самой выгодной цене!

Научим логично мыслить, ставить цели, слушать и слышать других, а также поработаем с лидерскими ... Подробнее > качествами и чувствами в игровом формате. Развитие гибких навыков "Soft Skills" помогает мягко скорректировать поведение ребенка. Опытные специалисты Академии StarTrack найдут подход и окажут поддержку родителям. Попробуйте уже сейчас по самой выгодной цене! Скрыть

Оставьте заявку на странице академии, понадобится только имя, телефон и email. Специалист свяжется с вами, все объяснит и ваш ребенок будет приглашен на пробный урок.

Попробуйте занятия в Академии StarTrack по развитию гибких навыков совершенно бесплатно. ... Подробнее > Оставьте заявку на странице академии, понадобится только имя, телефон и email. Специалист свяжется с вами, все объяснит и ваш ребенок будет приглашен на пробный урок. Скрыть

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