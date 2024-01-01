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Промокоды Стартрек (Star Track) | Апрель 2024

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Школа StarTrack — забота о будущем вашего ребенка

Возраст от 6 до 14 лет - один из самых сложных и важных в жизни ребенка. В это время дети сталкиваются с большим количеством кризисов и трудностей. Но академия Стартрек знает, как этого избежать.

О компании

Онлайн-академия StarTrack помогает подростку прокачать его навыки Soft Skills, поскольку успех в будущей профессии на 75% зависит именно от гибких навыков. Занятия проходят в мини-группах от 4 до 8 человек, к каждому малышу - индивидуальный подход. Также платформа предлагает помощь родителям на протяжении всей программы.

Опытные преподаватели и психологи помогут справиться ребенку с такими проблемами, как нежелание учиться, частые истерики, зависимость от гаджетов, страх совершить ошибку или выражать эмоции.

Школа StarTrack промокоды на скидку

Преимущества для ученика:

  • Станет организованным и самостоятельным
  • Научится отстаивать свои границы без драк и обзывательств
  • Сможет выражать свои эмоции без скандалов и грубости
  • Научится творчески мыслить
  • Расширит кругозор и научится находить общий язык со сверстниками

Промокоды StarTrack — беззаботное детство с выгодой

На сайте BeriBuy вас уже ждут актуальные промокоды Стартрек. Используйте купон на скидку перед оплатой, чтобы прокачать навыки вашего чада по приятным ценам с промокодом.

Стар Трек промокоды для новичков

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