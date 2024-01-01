Промокоды Стартрек (Star Track) | Апрель 2024
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Онлайн-курсы по Soft Skills для детей 6-14 лет
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Школа StarTrack — забота о будущем вашего ребенка
Возраст от 6 до 14 лет - один из самых сложных и важных в жизни ребенка. В это время дети сталкиваются с большим количеством кризисов и трудностей. Но академия Стартрек знает, как этого избежать.
О компании
Онлайн-академия StarTrack помогает подростку прокачать его навыки Soft Skills, поскольку успех в будущей профессии на 75% зависит именно от гибких навыков. Занятия проходят в мини-группах от 4 до 8 человек, к каждому малышу - индивидуальный подход. Также платформа предлагает помощь родителям на протяжении всей программы.
Опытные преподаватели и психологи помогут справиться ребенку с такими проблемами, как нежелание учиться, частые истерики, зависимость от гаджетов, страх совершить ошибку или выражать эмоции.
Преимущества для ученика:
- Станет организованным и самостоятельным
- Научится отстаивать свои границы без драк и обзывательств
- Сможет выражать свои эмоции без скандалов и грубости
- Научится творчески мыслить
- Расширит кругозор и научится находить общий язык со сверстниками
Промокоды StarTrack — беззаботное детство с выгодой
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