Купоны Столплит | Ноябрь 2020
Купоны в Столплит - экономим на покупке мебели
Мебельная фабрика Stolplit существует с 1999 года. За это время отечественный производитель доказал, что его столы, стулья, шкафы и прочие предметы интерьера достойны внимания даже самого жесткого критика.
При разработке моделей, предпочтение отдается экологически безопасным материалам. Для того чтобы добиться высокого качества, производитель использует инновационное оборудование и современные технологии.
Об ассортименте
В ассортименте:
- мебель для кухни: уголки, стеновые панели, столешницы, мойки, сушки, обеденная зона, кухонные гарнитуры;
- мягкая мебель: диваны, кресла, пуфы, бескаркасная мебель;
- все для гостиной, начиная от журнальных столиков и заканчивая креслами-качалками;
- для спальни: стеллажи, кровати, комоды, тумбы, зеркала;
- для прихожей: тут можно найти и комнатные тумбы, обувницы для малогабаритных прихожих, и стеллажи, комоды, рассчитанные на просторные помещения;
- для детской: кровати, декор, столы, стулья;
- для офиса: производитель выпускает и мягкую мебель для уголков ожидания, и стеллажи, тумбы, посменные столы (имеется мебель, как для офисов, так и для организации кабинета дома);
- для ванной: шкафы-пеналы, тумбы;
- для дачи и не только.
Также производитель предлагает большой выбор светового оборудования: люстры, лампы, шары световые и многое другое.
Выбор в пользу экономии в интернет-магазине Столплит с купонами
Отечественный производитель предлагает мебель от эконом до люкс-класса. Имеются варианты, выполненные, как из ЛДС, МДФ, так и из массива.
Сэкономить на покупках в интернет-магазине Столплит, промокод поможет. Он может быть дан на скидку, бесплатную доставку, сборку или обслуживание. Также есть возможность сэкономить с кэшбэк Столплит - производитель возвращает часть потраченных на покупку средств.
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Не забывайте, что производитель не только делает скидки не только в честь значимых событий для компании, но и часто принимает участие в глобальных распродажах – это КиберПонедельник и Черная Пятница.
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