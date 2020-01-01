Мебельная фабрика Stolplit существует с 1999 года. За это время отечественный производитель доказал, что его столы, стулья, шкафы и прочие предметы интерьера достойны внимания даже самого жесткого критика.

При разработке моделей, предпочтение отдается экологически безопасным материалам. Для того чтобы добиться высокого качества, производитель использует инновационное оборудование и современные технологии.