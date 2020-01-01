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Купоны Столплит | Ноябрь 2020

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Купоны в Столплит - экономим на покупке мебели

Мебельная фабрика Stolplit существует с 1999 года. За это время отечественный производитель доказал, что его столы, стулья, шкафы и прочие предметы интерьера достойны внимания даже самого жесткого критика.

 

При разработке моделей, предпочтение отдается экологически безопасным материалам. Для того чтобы добиться высокого качества, производитель использует инновационное оборудование и современные технологии.

 

Об ассортименте

В ассортименте:

  • мебель для кухни: уголки, стеновые панели, столешницы, мойки, сушки, обеденная зона, кухонные гарнитуры;

  • мягкая мебель: диваны, кресла, пуфы, бескаркасная мебель;

  • все для гостиной, начиная от журнальных столиков и заканчивая креслами-качалками;

  • для спальни: стеллажи, кровати, комоды, тумбы, зеркала;

  • для прихожей: тут можно найти и комнатные тумбы, обувницы для малогабаритных прихожих, и стеллажи, комоды, рассчитанные на просторные помещения;

  • для детской: кровати, декор, столы, стулья;

  • для офиса: производитель выпускает и мягкую мебель для уголков ожидания, и стеллажи, тумбы, посменные столы (имеется мебель, как для офисов, так и для организации кабинета дома);

  • для ванной: шкафы-пеналы, тумбы;

  • для дачи и не только.

Также производитель предлагает большой выбор светового оборудования: люстры, лампы, шары световые и многое другое.

 

Выбор в пользу экономии в интернет-магазине Столплит с купонами

 

Отечественный производитель предлагает мебель от эконом до люкс-класса. Имеются варианты, выполненные, как из ЛДС, МДФ, так и из массива.

 

Сэкономить на покупках в интернет-магазине Столплит, промокод поможет. Он может быть дан на скидку, бесплатную доставку, сборку или обслуживание. Также есть возможность сэкономить с кэшбэк Столплит - производитель возвращает часть потраченных на покупку средств.

 

 

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Не забывайте, что производитель не только делает скидки не только в честь значимых событий для компании, но и часто принимает участие в глобальных распродажах – это КиберПонедельник и Черная Пятница.

 

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