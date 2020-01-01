STORE 77 – это интернет-магазин гаджетов. Он работает 7 лет и предлагает клиентам тысячи товаров.

У бренда есть список преимуществ:

Есть все популярные сегодня способы оплаты и доставки товаров;



В городах, где есть розничные точки, доступен бесплатный самовывоз;



Собственный сервис-центр;



Сайт мониторит цены у конкурентов и предлагает самые выгодные;



Постоянно действуют акции или проводятся распродажи;



За 7 лет работы выполнил 100 тыс. заказов и получил 3 тыс. положительных отзывов.





Скидки и промокоды store77

Магазин каждую неделю проводит акции с приятными бонусами и распродажи. Разумеется, самые большие скидки во время КиберПонедельника и Черной Пятницы.

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