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Strahovka.ru: онлайн-страхование на выгодных условиях

Современная жизнь требует от человека быть готовым к разным обстоятельствам, будь то сезонные риски (укус клеща летом) или же опасность возникновения ДТП. Все вышеперечисленное - не повод забывать о безопасности. Страховка.ру предлагает оформить полисы страхования на 8 групп рисков в разных страховых компаниях на оптимальных условиях.

Информация о сервисе

Страховка.ру – современный онлайн-агрегатор страховых услуг на рынке России. Сервис работает с 2018 года и уже показывает массу плюсов для клиентов: доступность и понятность оформления, оперативность, честные цены. При обращении к платформе предложения поступают напрямую от страховых компаний, что исключает посредников и накручивание цен – все предельно честно, быстро и финансово оптимально. Интерфейс у сайта Страховка.ру удобен, присутствует простой онлайн-калькулятор, нет «подводных камней» или «мелкого шрифта» в документации при заключении договоров. Доверие клиента и добросовестная работа площадки Страховка.ру – залог долгого и плодотворного сотрудничества.

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Платформа предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов:

  • оформление страхового полиса на автомобиль
  • оформление полиса от несчастного случая
  • страхование недвижимого имущества
  • страхование спортсменов
  • страховка от укусов клещей, от заболевания вирусом COVID-19

Чем привлекателен промокод Страховка.ру

Страховка.ру ценит каждого клиента, стремясь предложить не только высокое качество услуги, но и доступную стоимость. Если активировать особый промокод Strahovka.ru при оформлении полиса, вы будете удивлены приятным снижением цены. Найти весь перечень актуальных промокодов, а также все действующие акции сервиса можно на площадке BeriBuy. Вам остается только выбрать купон из предложенных (они ежедневно обновляются) и указать его перед оплатой. На сайте BeriBuy свои промокоды размещают самые популярные сервисы и онлайн-магазины, поэтому можете смело брать его на заметку.

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Особенности предоставления услуг

Страховка.ру предлагает выгодное онлайн-оформление полиса ОСАГО или КАСКО. Процедура занимает не более 5 минут, а вся информация по авто формируется по регистрационному номеру. Оплата происходит в режиме онлайн и полис отправляется на электронную почту через несколько минут после оплаты. Также полис автоматически заносится в базу РСА (Российский союз автостраховщиков).

Планируете путешествие в другие страны – оформление полиса страхования путешественников на Страховка.ру поможет и с этим. Предлагается хороший выбор стран для посещения: Таиланд, Турция, США, страны Шенгенской зоны и многие другие. Есть возможность выбрать страну отдельно по всему земному шару по персональным условиям.

Не остается без внимания и недвижимое имущество, которое агрегатор также предлагает застраховать всего за несколько минут. Не придется посещать офисы – всю процедуру оформления можно совершить в режиме онлайн. Клиенту не нужно знать всю подноготную недвижимости для страхования – достаточно только базовой информации о помещении. Вы наверняка оцените, что не придется переплачивать за сомнительные предложения и условия, клиент сам определяет группу рисков для недвижимости и делает выбор полиса по стоимости и наполнению.

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