Современная жизнь требует от человека быть готовым к разным обстоятельствам, будь то сезонные риски (укус клеща летом) или же опасность возникновения ДТП. Все вышеперечисленное - не повод забывать о безопасности. Страховка.ру предлагает оформить полисы страхования на 8 групп рисков в разных страховых компаниях на оптимальных условиях.

Информация о сервисе

Страховка.ру – современный онлайн-агрегатор страховых услуг на рынке России. Сервис работает с 2018 года и уже показывает массу плюсов для клиентов: доступность и понятность оформления, оперативность, честные цены. При обращении к платформе предложения поступают напрямую от страховых компаний, что исключает посредников и накручивание цен – все предельно честно, быстро и финансово оптимально. Интерфейс у сайта Страховка.ру удобен, присутствует простой онлайн-калькулятор, нет «подводных камней» или «мелкого шрифта» в документации при заключении договоров. Доверие клиента и добросовестная работа площадки Страховка.ру – залог долгого и плодотворного сотрудничества.

Платформа предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов:

оформление страхового полиса на автомобиль

оформление полиса от несчастного случая

страхование недвижимого имущества

страхование спортсменов

страховка от укусов клещей, от заболевания вирусом COVID-19

Чем привлекателен промокод Страховка.ру

Страховка.ру ценит каждого клиента, стремясь предложить не только высокое качество услуги, но и доступную стоимость. Если активировать особый промокод Strahovka.ru при оформлении полиса, вы будете удивлены приятным снижением цены. Найти весь перечень актуальных промокодов, а также все действующие акции сервиса можно на площадке BeriBuy. Вам остается только выбрать купон из предложенных (они ежедневно обновляются) и указать его перед оплатой. На сайте BeriBuy свои промокоды размещают самые популярные сервисы и онлайн-магазины, поэтому можете смело брать его на заметку.

Особенности предоставления услуг

Страховка.ру предлагает выгодное онлайн-оформление полиса ОСАГО или КАСКО. Процедура занимает не более 5 минут, а вся информация по авто формируется по регистрационному номеру. Оплата происходит в режиме онлайн и полис отправляется на электронную почту через несколько минут после оплаты. Также полис автоматически заносится в базу РСА (Российский союз автостраховщиков).