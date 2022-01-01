Промокоды STREET BEAT (Стрит Бит) | Декабрь 2022
STREET BEAT: интернет-магазин для уверенных в себе
Модный стиль и проверенные временем бренды – именно так можно описать магазин кроссовок STREET BEAT. Здесь вы найдете женские и мужские варианты, а также стильные модели для самых маленьких!
О компании и ассортименте
Стрит бит – интернет-магазин мультибрендового типа, где можно подобрать обувь, одежду и аксессуары от таких марок, как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Timberland и не только. Преимущественно компания предлагает гардеробы спортивного и лайфстайл типов. Помимо классических моделей, здесь можно приобрести редкие релизы и технологичные новинки – особенно это касается кед и кроссовок.
Сеть охватывает 21 город России, сегодня открыто уже 62 розничных точки. Также фирма запустила Sneaker Spa – сервис по химчистке обуви, где даже старым кроссовкам смогут дать вторую жизнь.
Из главных достоинств для покупателей можно выделить:
- Возможность доставки в день заказа в пределах МКАД
- Бонусная программа с возможностью экономить до 30% от стоимости
- Наличие доставки с удобной примерной
- Возврат и обмен товара без проблем в течение 30 дней
- Постоянное пополнение ассортимента редкими и эксклюзивными новинками
- Собственная кроссовочная химчистка Sneaker Spa
Чем интересна бонусная программа магазина
Каждый покупатель может получить виртуальную карту Стрит бит и стать участником программы лояльности. Совершая покупки с применением данной карты (возможно применение даже на первую покупку), вы будете получать на ее баланс от 3 до 7% в виде бонусов (1 бонус = 1 рубль). Накопленные бонусы можно потратить на оплату следующих покупок – ими можно оплатить до 30%. К дню рождения вас ждут приветственные 1000 бонусов: не упустите шанс совершить приятные покупки выгоднее. При совершении покупки достаточно зайти на сайте в свой личный кабинет – карта будет привязана там автоматически.
Используем промокоды STREET BEAT для экономии
Если есть возможность сэкономить – не стоит ее упускать! Ищите на проверенном агрегаторе BeriBuy для онлайн-маркета STREET BEAT промокод на первый заказ – с его помощью знакомство с продукцией магазина пройдет максимально выгодно. Промокод представляет собой буквенно-цифровую комбинацию с ограниченным сроком действия, которую нужно применять перед оплатой покупок. На BeriBuy можно найти и промокод Стрит бит для постоянных покупателей: все коды здесь проверяются каждый день, а потому они точно актуальны. Выбирайте купон на скидку, указывайте в корзине и наслаждайтесь полученной экономией и приятными покупками по промокодам!
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