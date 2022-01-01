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Промокоды STREET BEAT (Стрит Бит) | Декабрь 2022

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STREET BEAT: интернет-магазин для уверенных в себе

Модный стиль и проверенные временем бренды – именно так можно описать магазин кроссовок STREET BEAT. Здесь вы найдете женские и мужские варианты, а также стильные модели для самых маленьких!

О компании и ассортименте

Стрит бит – интернет-магазин мультибрендового типа, где можно подобрать обувь, одежду и аксессуары от таких марок, как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Timberland и не только. Преимущественно компания предлагает гардеробы спортивного и лайфстайл типов. Помимо классических моделей, здесь можно приобрести редкие релизы и технологичные новинки – особенно это касается кед и кроссовок.

Сеть охватывает 21 город России, сегодня открыто уже 62 розничных точки. Также фирма запустила Sneaker Spa – сервис по химчистке обуви, где даже старым кроссовкам смогут дать вторую жизнь.

Из главных достоинств для покупателей можно выделить:

  • Возможность доставки в день заказа в пределах МКАД
  • Бонусная программа с возможностью экономить до 30% от стоимости
  • Наличие доставки с удобной примерной
  • Возврат и обмен товара без проблем в течение 30 дней
  • Постоянное пополнение ассортимента редкими и эксклюзивными новинками
  • Собственная кроссовочная химчистка Sneaker Spa

STREET BEAT интернет-магазин

Чем интересна бонусная программа магазина

Каждый покупатель может получить виртуальную карту Стрит бит и стать участником программы лояльности. Совершая покупки с применением данной карты (возможно применение даже на первую покупку), вы будете получать на ее баланс от 3 до 7% в виде бонусов (1 бонус = 1 рубль). Накопленные бонусы можно потратить на оплату следующих покупок – ими можно оплатить до 30%. К дню рождения вас ждут приветственные 1000 бонусов: не упустите шанс совершить приятные покупки выгоднее. При совершении покупки достаточно зайти на сайте в свой личный кабинет – карта будет привязана там автоматически.

Используем промокоды STREET BEAT для экономии

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Промокод Стрит бит

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