Большинство программ переподготовки и повышения квалификации для работников образования требуют много часов, но чаще всего не приносят ощутимого результата — все те же скучные лекции и ненужная теория, которую сложно применять на практике.

Именно поэтому дистанционные курсы от площадки Каменный город разработаны так, чтобы они не отнимали лишнего времени, а давали только самое важное — практические основы, которые легко внедрить в работу. Кроме того, для вашего удобства доступны промики для скидки, что делает изучение нового еще более выгодным. Развивайтесь без стресса и лишних затрат!

О компании

В центре Каменный город дистанционные курсы направлены на углубление знаний и развитие практических навыков педагогов и работников культурных и спортивных организаций. Дистанционное обучение от Каменный город включает в себя широкий спектр тем, начиная от современных педагогических методик и заканчивая управлением проектами в культурной сфере.

Организация успешно работает с 2010 года и за это время выпустила более 10000 педагогов из различных регионов России. Среди выпускников — преподаватели ведущих университетов страны, руководители образовательных учреждений и специалисты культурных организаций.

Преимущества:

Современные программы обучения, адаптированные к требованиям рынка.

Методика основана на системном подходе, который объединяет теорию и практику.

Обучение проходит в полностью онлайн-формате. Удобно для тех, кто хочет учиться из любой точки мира и в любое время, без лишних затрат на дорогу.

Широкий выбор направлений. Все курсы соответствуют актуальным трендам.

Государственная лицензия, которая дает право выдачи официальных документов.

Выгодные льготы по промокодам.

Кому подходит обучение

Платформа предлагает более 100 программ, а также вебинары по разным направлениям, например: классный руководитель, логопед, психолог, социальный работник и не только. Дистанционный формат обучения делает курсы доступными для специалистов независимо от их местоположения.

Каменный город – курсы повышения квалификации для воспитателей и учителей. Они направлены на углубление знаний и развитие практических навыков, а также помогают пройти аттестацию и освоить современные методики и технологии преподавания.

Менеджеры образования, включая директоров и методистов, найдут программы по развитию управленческих компетенций и внедрению инновационных методов управления.

Кроме того, здесь могут учиться школьники, студенты, аспиранты и соискатели ученой степени для расширения своих знаний в предметных областях и подготовки к экзаменам.