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Промокоды СуперПосуда | Ноябрь 2020

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СуперПосуда

Суперпосуда.ру интернет-магазин товаров для кухни. Здесь есть все — от ложки до винного холодильника. В Суперпосуда есть купоны, которые сделают покупку еще приятней.

 

О магазине СуперПосуда

 

В 2009 году Денис Колосов, который увлекался кулинарией, искал в своем городе щипцы и сковороду достойного качества. Неудачные поиски и побудили его скорее открыть собственный интернет-магазин со всем необходимым для обустройства кухни.


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Сначала он выбрал только 3 популярных бренда. Вскоре магазин стал разрастаться и сегодня его ассортимент насчитывает 20 тыс. товаров.

 

 

 

Ассортимент

 

Сам основатель говорит, что продает посуду на всю жизнь. И действительно, здесь вы сможете подобрать вещи, которые прослужат не один год.

 

Здесь представлены популярные товары от мировых брендов: ножи, аксессуары для бара, все для сервировки стола.

 

 

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Некоторые модели выпускаются уже не один десяток лет, а производители только совершенствуют их.

 

Преимущества магазина СуперПосуда

  • Здесь действует доставка по РФ.

  • Бракованные товары легко вернуть в течение эксплуатации.

  • До 10% от потраченной суммы возвращается на бонусный счет.

  • Магазин постоянно проводит акции и распродажи со скидками до 70%.

  • Есть подборки с подарками, что удобно перед праздниками.


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Как получить в Суперпосуде промокод и кэшбэк?

 

 

Для Superposuda промокод вы подберете на сайте БериБай. Просто найдите подходящий код и скопируйте его в специальное поле корзины.

 

Не забывайте и о кэшбэке. Вы можете вернуть себе процент с каждой покупки на сайте.


 

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