Промокоды СуперПосуда | Ноябрь 2020
СуперПосуда
Суперпосуда.ру интернет-магазин товаров для кухни. Здесь есть все — от ложки до винного холодильника. В Суперпосуда есть купоны, которые сделают покупку еще приятней.
О магазине СуперПосуда
В 2009 году Денис Колосов, который увлекался кулинарией, искал в своем городе щипцы и сковороду достойного качества. Неудачные поиски и побудили его скорее открыть собственный интернет-магазин со всем необходимым для обустройства кухни.
Сначала он выбрал только 3 популярных бренда. Вскоре магазин стал разрастаться и сегодня его ассортимент насчитывает 20 тыс. товаров.
Ассортимент
Сам основатель говорит, что продает посуду на всю жизнь. И действительно, здесь вы сможете подобрать вещи, которые прослужат не один год.
Здесь представлены популярные товары от мировых брендов: ножи, аксессуары для бара, все для сервировки стола.
Некоторые модели выпускаются уже не один десяток лет, а производители только совершенствуют их.
Преимущества магазина СуперПосуда
- Здесь действует доставка по РФ.
- Бракованные товары легко вернуть в течение эксплуатации.
- До 10% от потраченной суммы возвращается на бонусный счет.
- Магазин постоянно проводит акции и распродажи со скидками до 70%.
- Есть подборки с подарками, что удобно перед праздниками.
Как получить в Суперпосуде промокод и кэшбэк?
Для Superposuda промокод вы подберете на сайте БериБай. Просто найдите подходящий код и скопируйте его в специальное поле корзины.
Не забывайте и о кэшбэке. Вы можете вернуть себе процент с каждой покупки на сайте.
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