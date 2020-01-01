Суперпосуда.ру интернет-магазин товаров для кухни. Здесь есть все — от ложки до винного холодильника. В Суперпосуда есть купоны, которые сделают покупку еще приятней.

О магазине СуперПосуда

В 2009 году Денис Колосов, который увлекался кулинарией, искал в своем городе щипцы и сковороду достойного качества. Неудачные поиски и побудили его скорее открыть собственный интернет-магазин со всем необходимым для обустройства кухни.





Сначала он выбрал только 3 популярных бренда. Вскоре магазин стал разрастаться и сегодня его ассортимент насчитывает 20 тыс. товаров.

Ассортимент

Сам основатель говорит, что продает посуду на всю жизнь. И действительно, здесь вы сможете подобрать вещи, которые прослужат не один год.

Здесь представлены популярные товары от мировых брендов: ножи, аксессуары для бара, все для сервировки стола.





Некоторые модели выпускаются уже не один десяток лет, а производители только совершенствуют их.