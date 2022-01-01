Промокоды Галерея Суши | Март 2022
Галерея Суши: аппетитный обед на любой вкус
Когда не хочется стоять у плиты, всегда выручает возможность заказать на дом роллы, пиццу или лапшу с овощами. Галерея Суши, служба доставки аппетитных блюд, максимально быстро доставит любой ужин или обед!
О компании
Доставка еды «Галерея Суши» работает в Тюмени с 2004 года. В меню можно найти не только роллы и суши – ассортимент включает более 250 блюд (салаты и супы, сеты, нигири и гунканы, горячие коробочки и др.).
Среди главных преимуществ службы доставки:
- Использование только качественных продуктов в процессе готовки
- Более 70 тысяч довольных клиентов
- Среднее время получения покупателями заказа – всего 55 минут
- Огромное количество акций и программа лояльности для клиентов
Лидером продаж здесь можно смело назвать набор «Для всей семьи» из раздела «Рекомендуем». Два килограмма аппетитных роллов отлично подойдут для большой компании!
Программа лояльности Friends card
Пройдя регистрацию и заполнив короткую анкету на сайте Sushi-gallery, можно стать участником программы лояльности Friends card. За каждый свой заказ получайте 10% от стоимости в виде бонусных баллов (1 балл = 1 рубль). Ими можно оплатить свои следующие покупки. Карта участника является виртуальной и привязывается к номеру телефона. Важный момент – баллы сгорают через 6 месяцев после начисления, поэтому не забывайте ими пользоваться!
Как получить скидку – ищем промокод Галерея Суши
Новым клиентам Галерея Суши точно пригодится промокод на первый заказ. Особая комбинация символов указывается перед оплатой и дает отличную скидку. Найти такие купоны Галерея Суши как для новых, так и для постоянных клиентов, можно на специальном сайте BeriBuy. Здесь вы за пару минут подберете любой купон на скидку – это может быть секретная акция, скидка на день рождения или возможность получить повышенные бонусы за свой заказ!
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