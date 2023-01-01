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Промокоды Суши шоп | Март 2023

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Лучший продукт и сервис в каждом заказе

В любой ситуации, когда нет времени и возможности готовить, а хочется богатый и изысканный стол, выручит только доставка готовой вкусной еды от проверенной фирмы Сушишоп. Только самые свежие продукты, точное соблюдение технологии приготовления и налаженный сервис получит каждый клиент уже сейчас.

О компании

С 2018 года доставка Сушишоп радует всех покупателей блюдами из широкого ассортимента меню. В одном месте собраны все фирменные позиции паназиатской кухни, итальянской классики и японские наборы: пицца, лапша и Wok, салаты, роллы, горячий цех и т.д.: более 20 наименований для любого повода и любой компании.

Сеть гастрономов Сушишоп насчитывает более 100 торговых точек во всех регионах РФ: от Европейской части до Дальнего Востока. Франчайзинг компании активно развивается за территорией родной страны – услугами сервиса клиенты пользуются уже в 4 странах СНГ. Высокое качество проверено временем и достигается благодаря эффективной бизнес-модели, грамотному обучению персонала в Сушишоп и круглосуточной поддержке сервисного обслуживания – вы можете быть уверены, что ваш заказ всегда будет выполнен на высоком уровне. В производстве используется только самое передовое высокотехнологическое оборудование.

Меню службы доставки

Каталог доставки Sushishop включает в себя огромное количество известных и востребованных позиций современной гастрономии:

  • Роллы. Помимо популярных видов, вроде «Филадельфия», «Калифорния» и «Темпура», имеются и уникальные авторские рецепты, аналоги которых невозможно найти в ресторанах.
  • Суши. Приготовление осуществляется в лучших традициях от ведущих мастеров.
  • Горячие позиции. Попробуйте оригинальный вкус куриного шницеля, мидий или риса в соусе Терияки.
  • Легендарные коробочки WOK – шедевры паназиатской кухни: лапша Удон, рис с овощами и многое другое.
  • Супы от Сушишоп, среди которых - Том Ям, Рамен, Мисо с приятными острыми и овощными вкусовыми нотками.
  • Салаты собственного авторства: прочувствуйте сочетание снежного краба и моркови в Коул Слоу, или лосося и сливочного сыра в Филадельфии.
  • Итальянская классика с известными пиццами «Пепперони», «Маргарита» и др.

Сушишоп доставка суши и пиццы

Главные плюсы для клиентов

Сушишоп - не просто доставка еды, а огромный мир гастрономии с уникальными блюдами, креативным персоналом и высочайшим уровнем контроля качества. При обращении вас ждут самые выгодные преимущества:

  • Собственная логистика с быстрой доставкой
  • Сезонные меню и новинки от Шефа
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  • Постоянно обновляемый ассортимент блюд

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Купоны Сушишоп

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