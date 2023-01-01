Сушишоп - не просто доставка еды, а огромный мир гастрономии с уникальными блюдами, креативным персоналом и высочайшим уровнем контроля качества. При обращении вас ждут самые выгодные преимущества:

Сеть гастрономов Сушишоп насчитывает более 100 торговых точек во всех регионах РФ: от Европейской части до Дальнего Востока. Франчайзинг компании активно развивается за территорией родной страны – услугами сервиса клиенты пользуются уже в 4 странах СНГ. Высокое качество проверено временем и достигается благодаря эффективной бизнес-модели, грамотному обучению персонала в Сушишоп и круглосуточной поддержке сервисного обслуживания – вы можете быть уверены, что ваш заказ всегда будет выполнен на высоком уровне. В производстве используется только самое передовое высокотехнологическое оборудование.

С 2018 года доставка Сушишоп радует всех покупателей блюдами из широкого ассортимента меню. В одном месте собраны все фирменные позиции паназиатской кухни, итальянской классики и японские наборы: пицца, лапша и Wok, салаты, роллы, горячий цех и т.д.: более 20 наименований для любого повода и любой компании.

В любой ситуации, когда нет времени и возможности готовить, а хочется богатый и изысканный стол, выручит только доставка готовой вкусной еды от проверенной фирмы Сушишоп. Только самые свежие продукты, точное соблюдение технологии приготовления и налаженный сервис получит каждый клиент уже сейчас.

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