Наш гардероб демонстрирует нашу личность, образ, добавляет харизмы и уверенности. В брендовых вещах от онлайн-маркета СВ Москва можно чувствовать себя максимально стильно!

О компании

Svmoscow – концент-стор, в котором представлены бренды одежды с мировым именем – Y-3, Balenciaga, Ann Demeulemeester и др. Многие марки здесь представлены эксклюзивно в России, а помимо люкс-сегмента, здесь можно найти и более доступные варианты на средний чек до 10 до 80 тысяч.

Отметим главные фишки магазина: