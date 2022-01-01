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Промокоды Svmoscow | Ноябрь 2022

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Svmoscow: интернет-магазин fashion-брендов

Наш гардероб демонстрирует нашу личность, образ, добавляет харизмы и уверенности. В брендовых вещах от онлайн-маркета СВ Москва можно чувствовать себя максимально стильно!

О компании

Svmoscow – концент-стор, в котором представлены бренды одежды с мировым именем – Y-3, Balenciaga, Ann Demeulemeester и др. Многие марки здесь представлены эксклюзивно в России, а помимо люкс-сегмента, здесь можно найти и более доступные варианты на средний чек до 10 до 80 тысяч.

Отметим главные фишки магазина:

  • Свои покупки здесь совершают российские и зарубежные знаменитости
  • СВ Москва вошел в десятку лучших концептуальных магазинов по мнению Vogue
  • Стабильно высокое качество сервиса, быстрая доставка и удобная оплата

СВ Москва интернет-магазин

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