Промокоды Svmoscow | Ноябрь 2022
Svmoscow: интернет-магазин fashion-брендов
Наш гардероб демонстрирует нашу личность, образ, добавляет харизмы и уверенности. В брендовых вещах от онлайн-маркета СВ Москва можно чувствовать себя максимально стильно!
О компании
Svmoscow – концент-стор, в котором представлены бренды одежды с мировым именем – Y-3, Balenciaga, Ann Demeulemeester и др. Многие марки здесь представлены эксклюзивно в России, а помимо люкс-сегмента, здесь можно найти и более доступные варианты на средний чек до 10 до 80 тысяч.
Отметим главные фишки магазина:
- Свои покупки здесь совершают российские и зарубежные знаменитости
- СВ Москва вошел в десятку лучших концептуальных магазинов по мнению Vogue
- Стабильно высокое качество сервиса, быстрая доставка и удобная оплата
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