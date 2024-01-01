В современном мире диджитал-профессии становятся все более востребованными. Многие люди хотят освоить новую специальность, но сталкиваются с проблемами: недостаток знаний, отсутствие поддержки или неопределенность в выборе призвания. Выход есть! Московская Академия Синергия предлагает качественное образование, которое помогает преодолеть эти преграды.

Современное образование – это не только очное посещение лекций и семинаров. Осваивать новую профессию легко можно в режиме выходного дня и даже в формате онлайн. Такие варианты незаменимы для тех, кто планирует совмещать учебу с работой. Все эти и множество других учебных форматов вам может предложить онлайн-академия. Кроме того, вы можете использовать выгодные промокоды, которые позволят хорошо сэкономить на покупке курсов. Не упустите возможность изменить свою жизнь к лучшему!

О компании

Академия «Синергия» — это инициатива Университета «Синергия». Здесь предложены проекты дополнительного профессионального образования. Платформа ориентирована на современные профессии в актуальных и перспективных областях, обеспечивая студентам доступ к современным знаниям и компетенциям. Онлайн-курсы Академии Синергия — менеджмент, программирование, маркетинг или дизайн. Цель Академии — помочь желающим развить способности, необходимые для успешного развития в быстро меняющемся мире.

Преимущества диджитал Академии «Синергия»:

Обучающие программы с возможностью скидок и рассрочки, стоимость на 5-10% ниже, чем у конкурентов.

Центр Карьеры работает индивидуально с каждым студентом, гарантируя результат или возврат денег.

Персональные предложения от российских и зарубежных компаний, включая вакансии в корпорации «Синергия».

70% программы посвящено практике, что формирует ваше портфолио.

Курсы ведут эксперты из ведущих IT и Digital компаний.

Быстрая поддержка и обратная связь от кураторов в течение 24 часов.

Инновационная LMS платформа с социальной сетью Synergy.

Профессиональное комьюнити, которое предоставляет возможности для нетворкинга.

Возможность оформления рассрочки, а также экономия при использовании промокодов.

Диплом или сертификат государственного образца с присвоением квалификации.

Направления обучения

Синергия — дистанционное обучение, которое предоставляет большой ассортимент диджитал-профессий и IT-направлений. Рассмотрим каждое подробнее. Студенты направления программирования изучат языки, верстку сайтов и безопасность веб-сервисов. Они научатся создавать интерфейсы и серверные части программ, получая полное понимание разработки. Выпускники смогут работать в востребованных профессиях, таких как фронтенд-разработчик, Java-разработчик и фулстек-разработчик.

Курс по маркетингу предоставляет инструменты для успешного продвижения продуктов. Участники научатся анализировать эффективность, создавать контент и выстраивать общение с аудиторией. Программа включает SEO-продвижение, контекстную и таргетированную рекламу, а также ведение социальных сетей. Возможные специальности: бренд-менеджер, копирайтер и интернет-маркетолог.

Если вы хотите связать свое будущее с играми, то здесь вас научат механике создания игровых продуктов, техники моделирования и работу с игровыми движками. А также научитесь разрабатывать увлекательные сюжеты для повышения доходности проектов.

Курсы Академии Синергия по дизайну предоставляет всесторонние знания для универсальных дизайнеров. Участники освоят основные программы и научатся разрабатывать дизайн сайтов и приложений, создавая уникальный фирменный стиль. Акцент будет на креативах для рекламы и социальных сетей, что идеально подойдет для будущих UX/UI-дизайнеров, веб-дизайнеров и графических дизайнеров.

Центр карьеры помогает учащимся в поисках работы. Вы можете обратиться к наставникам за поддержкой в поиске актуальных и передовых вакансий, соответствующих вашим навыкам и интересам.