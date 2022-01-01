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Университет Talentsy: обучение в режиме онлайн

Онлайн-университет Talentsy – площадка для тех, кто мечтает освоить современные профессии, не выходя из дома. Вас ждет 20 образовательных программ, индивидуальные кураторы и помощь в последующем развитии карьеры.

О платформе

Более 70 талантливых преподавателей следят за актуальными мировыми трендами и помогают желающим стать профессионалами в разных сферах. Ассортимент, который предлагает школа Talentsy, насчитывает следующие направления:

  • Мода и стиль
  • Психология
  • Современное искусство
  • Музыка
  • Дизайн интерьеров

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Где подобрать купоны на скидку

Чтобы учиться было не только полезно, но и выгодно, примените промокоды на первый заказ или купоны для постоянных покупателей. Найти любой действующий промокод Talentsy можно на надежном сайте промокодов BeriBuy. Скопировав комбинацию, укажите ее перед оплатой заинтересовавшей вас программы.

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