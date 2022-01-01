Онлайн-университет Talentsy – площадка для тех, кто мечтает освоить современные профессии, не выходя из дома. Вас ждет 20 образовательных программ, индивидуальные кураторы и помощь в последующем развитии карьеры.

О платформе

Более 70 талантливых преподавателей следят за актуальными мировыми трендами и помогают желающим стать профессионалами в разных сферах. Ассортимент, который предлагает школа Talentsy, насчитывает следующие направления: