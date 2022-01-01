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Более 70 талантливых преподавателей следят за актуальными мировыми трендами и помогают желающим стать профессионалами в разных сферах. Ассортимент, который предлагает школа Talentsy, насчитывает следующие направления:
- Мода и стиль
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- Современное искусство
- Музыка
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