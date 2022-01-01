Туфли, сапоги и ботильоны – обувь занимает очень важное место в гардеробе каждой женщины. Она дает нам возможность почувствовать себя увереннее, красивее, современнее… Благодаря онлайн-маркету Tamaris вы сможете найти идеальную пару обуви для любого случая и образа!

О компании

Tamaris – интернет-магазин обуви для женщин, являющийся частью группы компаний Wortmann, крупнейшего европейского производителя. Многие интересуются, что это за фирма обуви: страна-производитель – Германия, организация существует с 1967 года, ежегодно выпуская более 50 миллионов пар. Обувные коллекции от Вортманн успешно продаются по всему миру под такими марками, как Tamaris, Jana, Caprice, S.Oliver и др.

Ассортимент магазина включает:

Кеды и кроссовки

Лоферы, туфли и челси

Ботинки, полуботинки, сапоги и полусапоги

Босоножки, балетки, ботильоны

Сумки, аксессуары и др.

В неизменных лидерах продаж – открытые черные туфли с изящной пряжкой, которые отлично подходят как к вечернему, так и к повседневному женскому образу.

Прямые эфиры от Тамарис

Если вы любите всегда быть в курсе модных трендов и событий, Live-эфиры от онлайн-маркета Tamaris идеально для этого подойдут. На регулярной основе компания проводит эфиры о своих новых коллекциях, текущих трендах, а также на отвлеченные, но не менее интересные темы – от классической музыки до зимних путешествий. Найти актуальное расписание эфиров можно прямо на сайте, в разделе Live.

Промокод Тамарис – секреты выгодной скидки

Используя во время онлайн-заказа промокод Tamaris, можно получить не только крупную скидку, но и бесплатную доставку. Благодаря проверенному сервису промокодов BeriBuy можно всего за минуту подобрать для магазина Тамарис промокод на первый заказ (если вы только планируете знакомство с этой компанией), либо выгодные промокоды с интересными акциями для постоянных клиентов.

Даже если в интернет-магазине Тамарис идет распродажа женской обуви, многие промокоды позволят удвоить вашу экономию. Просто копируйте самый интересный код и указывайте его в корзине магазина в специальном поле.