Промокоды Тамарис (Tamaris) | Апрель 2022
Обувной магазин Тамарис: ваша обувь для модного образа
Туфли, сапоги и ботильоны – обувь занимает очень важное место в гардеробе каждой женщины. Она дает нам возможность почувствовать себя увереннее, красивее, современнее… Благодаря онлайн-маркету Tamaris вы сможете найти идеальную пару обуви для любого случая и образа!
О компании
Tamaris – интернет-магазин обуви для женщин, являющийся частью группы компаний Wortmann, крупнейшего европейского производителя. Многие интересуются, что это за фирма обуви: страна-производитель – Германия, организация существует с 1967 года, ежегодно выпуская более 50 миллионов пар. Обувные коллекции от Вортманн успешно продаются по всему миру под такими марками, как Tamaris, Jana, Caprice, S.Oliver и др.
Ассортимент магазина включает:
- Кеды и кроссовки
- Лоферы, туфли и челси
- Ботинки, полуботинки, сапоги и полусапоги
- Босоножки, балетки, ботильоны
- Сумки, аксессуары и др.
В неизменных лидерах продаж – открытые черные туфли с изящной пряжкой, которые отлично подходят как к вечернему, так и к повседневному женскому образу.
Прямые эфиры от Тамарис
Если вы любите всегда быть в курсе модных трендов и событий, Live-эфиры от онлайн-маркета Tamaris идеально для этого подойдут. На регулярной основе компания проводит эфиры о своих новых коллекциях, текущих трендах, а также на отвлеченные, но не менее интересные темы – от классической музыки до зимних путешествий. Найти актуальное расписание эфиров можно прямо на сайте, в разделе Live.
Промокод Тамарис – секреты выгодной скидки
Используя во время онлайн-заказа промокод Tamaris, можно получить не только крупную скидку, но и бесплатную доставку. Благодаря проверенному сервису промокодов BeriBuy можно всего за минуту подобрать для магазина Тамарис промокод на первый заказ (если вы только планируете знакомство с этой компанией), либо выгодные промокоды с интересными акциями для постоянных клиентов.
Даже если в интернет-магазине Тамарис идет распродажа женской обуви, многие промокоды позволят удвоить вашу экономию. Просто копируйте самый интересный код и указывайте его в корзине магазина в специальном поле.
Об оплате и доставке
Оплатить свои покупки в Tamaris можно банковской картой на сайте, либо наличными при получении заказа курьером. Доставка заказов осуществляется по всей территории России – при совершении покупки на сумму от 5 тысяч рублей ваш заказ доставят абсолютно бесплатно!
Помимо курьерской доставки, можно оформить заказ через постаматы, почту России, доставку в магазины Пятерочка, либо в точки выдачи Boxberry. Если выбирать доставку курьером или через Boxberry, покупатель получает возможность примерки и частичного выкупа – на примерку отводится около 20 минут, после чего оплатить нужно будет только то, что вам подошло и понравилось.
С магазином Тамарис не придется даже выходить из дома, чтобы найти практичные кроссовки, теплые ботинки или элегантные туфли-лодочки. Просто выбирайте самые стильные варианты и заказывайте их по выгодной стоимости по промокодам от BeriBuy!
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