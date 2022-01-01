Главная > Все магазины > Tamaris
Перейти в магазин

Промокоды Тамарис (Tamaris) | Апрель 2022

Промокоды похожих магазинов
Скидка по промокоду 12%
Показать код
******
Скидка по промокоду 12%. Максимальная скидка на все товары с учетом действия промокода не может ... Подробнее > превышать 50%. Скидка не совмещается с другими акциями и скидками. В Акции участвует весь ассортимент обуви и аксессуаров из интернет-магазина, за исключением товаров со скидками от 50% (от первоначальной цены товара). Скрыть
Дополнительная скидка -15% на всё!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Дополнительная скидка -15% на всё, включая новинки! Промокод суммируется со скидками. Не ... Подробнее > действует на товары со стикером "Финальная цена" Скрыть
Сегодня! Дополнительная скидка -15% на мебель!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Дополнительная скидка -15% на мебель, включая самые яркие новинки!
Скидка по промокоду 15%
Показать код
******
Скидка по промокоду 15%. Максимальная скидка на все товары с учетом действия промокода не может ... Подробнее > превышать 50%. Скидка не совмещается с другими акциями и скидками. В Акции участвует весь ассортимент обуви и аксессуаров из интернет-магазина, за исключением товаров со скидками от 50% (от первоначальной цены товара). Скрыть
До -60% на обувь для мужчин!
Осталось: 6 дней
Показать скидку
Скидки до -60% на обувь для мужчин! Скидка, действующая в рамках проведения Акции, не ... Подробнее > суммируется с другими акциями и скидками. Скрыть
Скидка 3% при оплате онлайн
Показать скидку
В том случае, если в заказе несколько товаров, скидка распределяется на все товары ... Подробнее > пропорционально их стоимости. Скидка рассчитывается от действующей цены товара. Акция проводится в интернет-магазине rieker-online.ru. В период действия Акции при онлайн оплате картой на сайте Скрыть
SALE до 30%! Щедрые скидки на Сегодня!
Показать скидку
Воспользуйтесь скидкой!
Скидка 5% на любую обувь
Показать скидку
Скидка 5% предоставляется по предоплате заказа
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками!
SALE до 40%! Актуальные скидки на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
Похожие магазины
La Redoute
ECCO
ZENDEN
Timberland
Ralf Ringer
Intermoda
Joyshoetique
Crocs
Rieker

Обувной магазин Тамарис: ваша обувь для модного образа

Туфли, сапоги и ботильоны – обувь занимает очень важное место в гардеробе каждой женщины. Она дает нам возможность почувствовать себя увереннее, красивее, современнее… Благодаря онлайн-маркету Tamaris вы сможете найти идеальную пару обуви для любого случая и образа!

О компании

Tamaris – интернет-магазин обуви для женщин, являющийся частью группы компаний Wortmann, крупнейшего европейского производителя. Многие интересуются, что это за фирма обуви: страна-производитель – Германия, организация существует с 1967 года, ежегодно выпуская более 50 миллионов пар. Обувные коллекции от Вортманн успешно продаются по всему миру под такими марками, как Tamaris, Jana, Caprice, S.Oliver и др. 

Ассортимент магазина включает:

  • Кеды и кроссовки
  • Лоферы, туфли и челси
  • Ботинки, полуботинки, сапоги и полусапоги
  • Босоножки, балетки, ботильоны
  • Сумки, аксессуары и др.

Tamaris интернет-магазин обуви

В неизменных лидерах продаж – открытые черные туфли с изящной пряжкой, которые отлично подходят как к вечернему, так и к повседневному женскому образу.

Прямые эфиры от Тамарис

Если вы любите всегда быть в курсе модных трендов и событий, Live-эфиры от онлайн-маркета Tamaris идеально для этого подойдут. На регулярной основе компания проводит эфиры о своих новых коллекциях, текущих трендах, а также на отвлеченные, но не менее интересные темы – от классической музыки до зимних путешествий. Найти актуальное расписание эфиров можно прямо на сайте, в разделе Live.

Промокод Тамарис – секреты выгодной скидки

Используя во время онлайн-заказа промокод Tamaris, можно получить не только крупную скидку, но и бесплатную доставку. Благодаря проверенному сервису промокодов BeriBuy можно всего за минуту подобрать для магазина Тамарис промокод на первый заказ (если вы только планируете знакомство с этой компанией), либо выгодные промокоды с интересными акциями для постоянных клиентов.

Даже если в интернет-магазине Тамарис идет распродажа женской обуви, многие промокоды позволят удвоить вашу экономию. Просто копируйте самый интересный код и указывайте его в корзине магазина в специальном поле.

Tamaris промокод

Об оплате и доставке

Оплатить свои покупки в Tamaris можно банковской картой на сайте, либо наличными при получении заказа курьером. Доставка заказов осуществляется по всей территории России – при совершении покупки на сумму от 5 тысяч рублей ваш заказ доставят абсолютно бесплатно!

Помимо курьерской доставки, можно оформить заказ через постаматы, почту России, доставку в магазины Пятерочка, либо в точки выдачи Boxberry. Если выбирать доставку курьером или через Boxberry, покупатель получает возможность примерки и частичного выкупа – на примерку отводится около 20 минут, после чего оплатить нужно будет только то, что вам подошло и понравилось.

С магазином Тамарис не придется даже выходить из дома, чтобы найти практичные кроссовки, теплые ботинки или элегантные туфли-лодочки. Просто выбирайте самые стильные варианты и заказывайте их по выгодной стоимости по промокодам от BeriBuy!

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина