Если вы любите периодически побаловать себя доставкой вкусной еды прямо на дом, поесть суши, роллы или горячую итальянскую пиццу с нежнейшим тестом – ресторан TanukiFamily поможет быстро оформить заказ и насладиться вкусным обедом или ужином по выгодным ценам.

О компании

Тануки - доставка на дом, где можно присмотреть массу блюд русской, итальянской и паназиатской кухни, всевозможные закуски, горячее, салаты, десерты или напитки. В сеть ресторанов входят четыре заведения: Ерш, Тануки, Каспийка и Tvoя Пицца. В ресторанах Ерш и Тануки есть даже специальное детское меню для самых маленьких клиентов. Компания быстро доставляет любые заказы (всего от 29 до 95 минут), а за самовывоз дарит выгодную скидку 15%.

Отметим главные достоинства компании:

Возможность выбрать еду на заказ в один клик

Огромный ассортимент и постоянно обновляемое меню

Наличие постных и вегетарианских вариантов

Большой выбор способов оплаты (картой, наличными курьеру, ApplePay и не только)

Наличие программы лояльности с накоплением баллов и промокодов

Возможность заказать доставку на дом дешевле

Благодаря программе лояльности TanukiFamily каждый покупатель может выгодно экономить, питаясь при этом все так же вкусно. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте или через мобильное приложение, заполнив короткую форму – уже за это вы получите 50 приветственных бонусов, а еще 300 баллов вам подарят за email-подписку на рассылку от компании. В день рождения всем участникам программы лояльности гарантирована скидка 20% на доставку еды на дом от Тануки. За совершение любых заказов в Тануки вы будете получать 1 балл за каждые 10 потраченных рублей – этими бонусами можно оплачивать до 20% от следующих своих заказов. Важный момент: бонусы сгорают, если не совершать заказы в течение полугода. Но фирма обязательно предупредит об этом заранее в виде смс или через звонок, чтобы вы не потеряли свои накопления и успели оформить заказ с использованием бонусов.