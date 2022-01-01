Ортопедическая обувь крайне важна не только для малышей, делающих первые шаги, но и для детей постарше. Надежный российский бренд Tapiboo сможет предложить огромный ассортимент ботинок, кроссовок и туфелек на любой размер.

История компании

Первое производство кожаной обуви профилактического назначения для детей было запущено в 2015 году в Санкт-Петербурге. Выпуская до 100 тысяч пар за год, марка начала активно развиваться – на производство были взяты только гипоаллергенные материалы, идеально подходящие для детей. Для удобства покупателей, осуществляется доставка без предоплаты по всей стране – можно заказать до 5 пар обуви для примерки и купить только то, что подошло ребенку.

Сегодня среди главных достижений фирмы Тапибу:

Более 300 розничных точек по всей России

Продукция получила российский «Знак качества» в 2018 году

Выпускается только ортопедическая обувь с анатомически правильной колодкой и специальным каблуком

В лидерах продаж – детские ботиночки «Жираф» в оригинальной расцветке, которая понравится любому малышу.