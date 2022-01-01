Промокоды TAPIBOO | Март 2022
Тапибу: интернет-магазин отличной обуви для детей
Ортопедическая обувь крайне важна не только для малышей, делающих первые шаги, но и для детей постарше. Надежный российский бренд Tapiboo сможет предложить огромный ассортимент ботинок, кроссовок и туфелек на любой размер.
История компании
Первое производство кожаной обуви профилактического назначения для детей было запущено в 2015 году в Санкт-Петербурге. Выпуская до 100 тысяч пар за год, марка начала активно развиваться – на производство были взяты только гипоаллергенные материалы, идеально подходящие для детей. Для удобства покупателей, осуществляется доставка без предоплаты по всей стране – можно заказать до 5 пар обуви для примерки и купить только то, что подошло ребенку.
Сегодня среди главных достижений фирмы Тапибу:
- Более 300 розничных точек по всей России
- Продукция получила российский «Знак качества» в 2018 году
- Выпускается только ортопедическая обувь с анатомически правильной колодкой и специальным каблуком
В лидерах продаж – детские ботиночки «Жираф» в оригинальной расцветке, которая понравится любому малышу.
Промокоды Tapiboo – скидки на любые модели
Промокод Тапибу – это особая комбинация символов с ограниченным сроком действия. Используя подобные коды, можно получать крупную скидку на каждый заказ, либо приятные подарки или возможность участия в закрытых акциях. Найти весь список промокодов для этого интернет-магазина можно на специальном сервисе BeriBuy. Скопировав купон, укажите его в корзине интернет-маркета Тапибу - детская обувь с ним сразу станет дешевле, и можно спокойно переходить к оплате.
Если вам нужна ортопедическая детская обувь, интернет-магазин Tapiboo – отличное решение. Безопасные, удобные и стильные модели обуви Тапибу, плюс купон на скидку станут идеальным сочетанием цены и качества!
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