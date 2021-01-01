Промокоды Teana | Сентябрь 2021
Теана косметика: интернет-магазин для любящих себя
Уход за лицом и телом – важная составляющая для поддержания красоты и молодости. Выбирая натуральную фармацевтическую косметику, можно обеспечить своей коже и волосам действительно должный уход. Подобрать такие средства удобно можно в онлайн-магазине Teana, популярном бренде, узнаваемом в России и за границей.
О компании
Бренд основан в 2007 году, создатель компании Стофорандов Дмитрий лично продумывал все рецептуры представленных в каталоге средств. Teana – это косметика, созданная для поддержания природной красоты. Она производится из натуральных средств и позиционируется как высококачественная косметика для «домашнего салона». Одним из крупнейших хитов продаж является монодозированная ампульная сыворотка – первая линия из ассортимента.
Сегодня в каталоге онлайн-магазина представлены следующие товары:
- Для лица – маски и сыворотки, пилинги, подтягивающие ленты
- Для тела – средства для рук, натуральное мыло
- Веганские варианты – эссенции, молочко, пудры-сыворотки
- Мужская линейка, антисептики, кисти и косметички
Промокод Теана косметика – доступные скидки
Скидки на приобретение сыворотки, молочка или бустера помогут приятно сэкономить личные средства. Для этого достаточно подобрать промокод Teana labs и активировать его в корзине перед оплатой вашего заказа. Все промокоды отличаются ограниченным сроком действия, но этот вопрос поможет решить сервис BeriBuy. Сюда попадают только актуальные промокоды для разных интернет-маркетов, включая и Теана Лаб. Каждый купон имеет описание со сроком действия и условиями активации, одни промокоды можно использовать без ограничений, а для активации других понадобится сделать заказ на определенную сумму.
Если ранее вы не пользовались брендом Teana, присмотрите для себя промокод на первый заказ. С ним новые покупатели могут по сниженным ценам или с бесплатной доставкой оценить сыворотки или эссенции от Теана.
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