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Теана косметика: интернет-магазин для любящих себя

Уход за лицом и телом – важная составляющая для поддержания красоты и молодости. Выбирая натуральную фармацевтическую косметику, можно обеспечить своей коже и волосам действительно должный уход. Подобрать такие средства удобно можно в онлайн-магазине Teana, популярном бренде, узнаваемом в России и за границей.

О компании

Бренд основан в 2007 году, создатель компании Стофорандов Дмитрий лично продумывал все рецептуры представленных в каталоге средств. Teana – это косметика, созданная для поддержания природной красоты. Она производится из натуральных средств и позиционируется как высококачественная косметика для «домашнего салона». Одним из крупнейших хитов продаж является монодозированная ампульная сыворотка – первая линия из ассортимента.

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Сегодня в каталоге онлайн-магазина представлены следующие товары:

  • Для лица – маски и сыворотки, пилинги, подтягивающие ленты
  • Для тела – средства для рук, натуральное мыло
  • Веганские варианты – эссенции, молочко, пудры-сыворотки
  • Мужская линейка, антисептики, кисти и косметички

Промокод Теана косметика – доступные скидки

Скидки на приобретение сыворотки, молочка или бустера помогут приятно сэкономить личные средства. Для этого достаточно подобрать промокод Teana labs и активировать его в корзине перед оплатой вашего заказа. Все промокоды отличаются ограниченным сроком действия, но этот вопрос поможет решить сервис BeriBuy. Сюда попадают только актуальные промокоды для разных интернет-маркетов, включая и Теана Лаб. Каждый купон имеет описание со сроком действия и условиями активации, одни промокоды можно использовать без ограничений, а для активации других понадобится сделать заказ на определенную сумму.

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Если ранее вы не пользовались брендом Teana, присмотрите для себя промокод на первый заказ. С ним новые покупатели могут по сниженным ценам или с бесплатной доставкой оценить сыворотки или эссенции от Теана.

Даже если в магазине Теана действуют скидки и акции, не отказывайте себе в дополнительной выгоде. Применяйте промокод, найденный на сайте BeriBuy, и экономьте средства на каждой онлайн-покупке натуральной продукции!

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