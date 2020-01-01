Крупный интернет-магазин Технопарк является настоящим экспертом в области бытовой техники и электроники, признанным сотнями тысяч покупателей. Чтобы делать заказы в этом маркете с максимальной скидкой, вы можете подобрать промокод Технопарк на сайте BeriBuy.

Об истории создания магазина

История компании Технопарк стартовала еще в 1992 году, когда был открыт первый розничный магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники и электроники. Компания быстро стала официальным дилером популярных брендов, заключив контракты с марками Jura, BORK, Breville, Bamix, Laura и множеством других. Сегодня Технопарк – это крупнейшая сеть магазинов, насчитывающая более 80 розничных точек, а также огромный интернет-магазин.





Вас приятно порадует бесплатная доставка по всей России для части представленных в ассортименте брендов, а также скидки на доставку техники от остальных брендов. Покупателям гарантированно предоставляется персональный консультант, вежливый курьер и контроль за качеством доставки на всех этапах. Также вы можете забрать свои покупки в любой из точек самовывоза для вашего удобства.

Богатый ассортимент техники и электроники

Ежедневно ассортимент Технопарка обновляется и пополняется свежими поступлениями. Более сотни разных позиций техники позволяют делать выбор максимально быстро.

В огромном каталоге интернет-магазина можно подобрать все самое необходимое для дома и офиса:

Цифровая техника – смартфоны, телефоны, компьютеры, гаджеты;



Крупная техника – вытяжки, плиты, холодильники, стиральные машины;



Все для дома – гладильные доски, лампы, полотенцесушители, пылесосы;



Климат – кондиционеры, вентиляторы, обогреватели, очистители воздуха;



Красота – фены, стайлеры, машинки для стрижки, бритвы, зеркала.





Также стоит обратить внимание на два интересных раздела в каталоге – центр инноваций и гейминг. В разделе «гейминг» вы сможете найти все для полноценного игрового процесса, начиная от игрового компьютерного стола и заканчивая сверхфункциональными мышками и игровой клавиатурой. Что касается раздела «центр инноваций», сюда попадает электроника и техника с использованием самых современных технологий и инноваций. Это смартфоны последних моделей, современные вентиляторы, техника для создания режима «умный дом», различные док-станции. К любому товару можно почитать отзывы с фотографиями, а также увидеть информацию о том, какое количество бонусных рублей вы получите за эту покупку.