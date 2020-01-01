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Промокод Тефаль шоп - экономим на покупках
Посуда французского бренда Tefal выпускается с 1956 года. Начиная с этого времени, компания пережила немало взлетов и падений. Сегодня это достойный внимания производитель качественной посуды, которая пользуется спросом не только среди домохозяек, но и кафе, ресторанах.
Выбор в пользу посуды «Тефаль»:
- широкий выбор кастрюль, сотейников, чайников, а также наборов;
- применение инновационных технологий позволяет производителю создать качественную посуду, которая станет отличной помощницей в приготовлении кулинарных шедевров;
- экологическая безопасность – при изготовлении кухонной утвари используются материалы, не выделяющие токсинов.
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