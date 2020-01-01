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Промокоды Тефаль | Ноябрь 2020

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Промокод Тефаль шоп - экономим на покупках

Посуда французского бренда Tefal выпускается с 1956 года. Начиная с этого времени, компания пережила немало взлетов и падений. Сегодня это достойный внимания производитель качественной посуды, которая пользуется спросом не только среди домохозяек, но и кафе, ресторанах.


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Выбор в пользу посуды «Тефаль»:

 

 

  • широкий выбор кастрюль, сотейников, чайников, а также наборов;

  • применение инновационных технологий позволяет производителю создать качественную посуду, которая станет отличной помощницей в приготовлении кулинарных шедевров;

  • экологическая безопасность – при изготовлении кухонной утвари используются материалы, не выделяющие токсинов.



 

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Обращаем ваше внимание, что интернет-магазин посуды часто проводит акции и делаем скидки. Самые ожидаемые распродажи – это КиберПонедельник и Черная Пятница.

 

 

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