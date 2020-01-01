Открыть Мега Распродажа техники до 20% Показать скидку

География проведения Рекламная акция «Распродажа техники» действует во всех магазинах ... Подробнее > «М.Видео», включая интернет-магазин (покупки, совершённые на сайте www.mvideo.ru). Перечень товаров Перечень товаров, участвующих в акции, может различаться в разных городах-участниках. Организатор акции вправе вводить и выводить из акционного списка новые товары без дополнительного уведомления. Количество товара ограничено. Акция может быть закончена досрочно при продаже всех или части акционных товаров. «M.Club» На данную акцию распространяются правила программы M.Club. Бонусные рубли принимаются в оплату во всех интернет-магазинах. При покупке товара в кредит программа M.Club используется с ограничениями: бонусы за покупку в кредит начисляются, но оплатить первоначальный взнос Бонусными рублями нельзя. Кредит Все товары из акционного перечня можно приобрести в кредит по всем программам кредитования, действующим в период прохождения акции, в том числе и в кредит, по которому «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в результате предоставления которой переплаты за товар при покупке в кредит не возникает (если акционный товар входит в акционный перечень указанного кредита). Продажи онлайн При заказе акционного товара через сайт Mvideo.ru, но получении и оплате в последующие дни, нужно ориентироваться на цену, по которой был оформлен заказ. Промокоды по услуге «Закажи и забери» (Pick Up) принимаются за исключением товаров из стоп-листа. Сочетание скидок Допускается применение только одного вида разрешённых скидок на выбор покупателя. Вид скидки Действует или нет Подарочные карты гибкого номинала Да (но не более 10 шт. в одном чеке) Виртуальные подарочные сертификаты Да Корпоративные подарочные карты Да М.Купоны Да (кроме товаров из стоп-листа) Промокоды Да (кроме товаров из стоп-листа) Комплектные акции Да «Гарантия лучшей цены» Да Скидка 5% онлайн Нет Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. Товары, участвующие в акции, продаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в количестве не более одной штуки. При желании купить больше, необходимо обращаться в отдел по работе с юридическими лицами. На акцию распространяются правила «Обмен и возврат без проблем». Товары могут быть проданы в рамках программы «Продажа по образцу». < Скрыть