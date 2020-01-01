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География проведения Рекламная акция «Распродажа техники» действует во всех магазинах ... Подробнее > «М.Видео», включая интернет-магазин (покупки, совершённые на сайте www.mvideo.ru). Перечень товаров Перечень товаров, участвующих в акции, может различаться в разных городах-участниках. Организатор акции вправе вводить и выводить из акционного списка новые товары без дополнительного уведомления. Количество товара ограничено. Акция может быть закончена досрочно при продаже всех или части акционных товаров. «M.Club» На данную акцию распространяются правила программы M.Club. Бонусные рубли принимаются в оплату во всех интернет-магазинах. При покупке товара в кредит программа M.Club используется с ограничениями: бонусы за покупку в кредит начисляются, но оплатить первоначальный взнос Бонусными рублями нельзя. Кредит Все товары из акционного перечня можно приобрести в кредит по всем программам кредитования, действующим в период прохождения акции, в том числе и в кредит, по которому «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в результате предоставления которой переплаты за товар при покупке в кредит не возникает (если акционный товар входит в акционный перечень указанного кредита). Продажи онлайн При заказе акционного товара через сайт Mvideo.ru, но получении и оплате в последующие дни, нужно ориентироваться на цену, по которой был оформлен заказ. Промокоды по услуге «Закажи и забери» (Pick Up) принимаются за исключением товаров из стоп-листа. Сочетание скидок Допускается применение только одного вида разрешённых скидок на выбор покупателя. Вид скидки Действует или нет Подарочные карты гибкого номинала Да (но не более 10 шт. в одном чеке) Виртуальные подарочные сертификаты Да Корпоративные подарочные карты Да М.Купоны Да (кроме товаров из стоп-листа) Промокоды Да (кроме товаров из стоп-листа) Комплектные акции Да «Гарантия лучшей цены» Да Скидка 5% онлайн Нет Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. Товары, участвующие в акции, продаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в количестве не более одной штуки. При желании купить больше, необходимо обращаться в отдел по работе с юридическими лицами. На акцию распространяются правила «Обмен и возврат без проблем». Товары могут быть проданы в рамках программы «Продажа по образцу». < Скрыть
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Надежная и дешевая мобильная связь от Tele2

Мобильный телефон сегодня есть у каждого, поэтому расходы на связь - обязательная графа расходов у каждой семьи. Tele2 - один из самых популярных провайдеров России. Эта компания вместе с нашим кэшбек-сервисом дает возможность тратить и экономить одновременно.

 

О провайдере и услугах

Провайдер Tele2 работает сразу по нескольким направлениям. Среди услуг:

  • телефонные звонки;

  • текстовые сообщения;

  • интернет;

  • дополнительные развлекательные опции.

Тарифов, которые предлагает оператор сотовой связи сегодня, это набор минут, СМС и ГБ. Если раньше смартфоны нужен был для звонков, то сейчас основной интерес представляет интернет-трафик. Поэтому абоненты, которым не хватило месячного пакета гигабайт, могут докупить трафик. Это же правило работает для звонков.

 

Обратите внимание! Теле2 считается лучшим оператором среди провайдеров. Здесь самые дешевые услуги по стране, а охват обслуживания достаточно широк, чтобы практически в любом городе был стабильный и хороший сигнал.

 

 

Как снизить расходы на связь?

 

Невозможно изменить размер установленной абонентской платы. Также наш сервис не предлагает возвращать деньги, которые ушли на пополнение счета. Кэшбек Теле2 начисляется только при покупке сим-карты или номера. Однако есть другие способы снизить траты на связь.

 

Оператор сотовой связи периодически проводит акции со снижением стоимости дополнительных пакетов минут и трафика. Кроме того зарегистрированные пользователи получают доступ к промокодами Теле2 на заказ номера.

 

 

Обратите внимание! Промокодом Теле2 на покупку sim карты можно воспользоваться только через интернет-магазин.

 

 

Промокод Tele2, или код купона, - набор букв и цифр, который указывается при заказе услуги в соответствующем поле. В результате клиент получает скидку на заказанную опцию. Воспользоваться кодом купона можно единожды. Но мы предлагаем сразу несколько вариантов промокодов Теле2 на скидку при покупке номера или дополнительных услуг, поэтому у наших пользователей всегда есть возможность сэкономить.

 

 

Теле2 ежегодно участвует в массовых распродажах на Черную Пятницу и в Киберпонедельник. В такие дни можно не только получить хорошую скидку, но и воспользоваться кэшбеком. Что сделает покупку в 2 раза более выгодной.

 

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