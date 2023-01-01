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Tezeks.com: экскурсии и выгодные горящие путевки

Комфортный отдых требует выбора надежного туроператора – выбрав данное туристическое агентство, вы сможете осуществить удобный поиск тура и бронирование, не выходя из дома. Просто просматривайте интересующие вас направления и страны, и подавайте онлайн-заявку уже сегодня.

О компании

Туроператор Tezeks является официальным сервисом от компании TEZ TOUR и предназначен для бронирования трансферов из аэропорта, туров и экскурсионных мероприятий на русском языке. Также здесь можно приобрести билеты на самолет, входные билеты в музеи и развлекательные заведения в 35 странах мира.

Особая фишка компании – аудиогиды, за небольшую стоимость вы можете подобрать и купить аудиогид для обзорного знакомства с самыми популярными городами России и множества зарубежных государств. Перед покупкой вы можете послушать ознакомительный фрагмент любого аудиогида, чтобы убедиться в комфортном пользовании в дальнейшем. Работают данные аудиогиды с применением геолокации: их достаточно просто запустить на смартфоне, и нужные истории будут переключаться в зависимости от вашего перемещения по городу.

Главные достоинства для клиентов:

  • Удобное онлайн-бронирование в любое время суток
  • Наличие гарантированных экскурсий с возможностью подать заявку даже на 1 человека
  • Мгновенное подтверждение без необходимости звонить гидам
  • Возможность бесплатной отмены забронированного мероприятия за 48 часов
  • Регулярные акции на подбор тура Tezeks и действующие промокоды

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