Комфортный отдых требует выбора надежного туроператора – выбрав данное туристическое агентство, вы сможете осуществить удобный поиск тура и бронирование, не выходя из дома. Просто просматривайте интересующие вас направления и страны, и подавайте онлайн-заявку уже сегодня.

О компании

Туроператор Tezeks является официальным сервисом от компании TEZ TOUR и предназначен для бронирования трансферов из аэропорта, туров и экскурсионных мероприятий на русском языке. Также здесь можно приобрести билеты на самолет, входные билеты в музеи и развлекательные заведения в 35 странах мира.

Особая фишка компании – аудиогиды, за небольшую стоимость вы можете подобрать и купить аудиогид для обзорного знакомства с самыми популярными городами России и множества зарубежных государств. Перед покупкой вы можете послушать ознакомительный фрагмент любого аудиогида, чтобы убедиться в комфортном пользовании в дальнейшем. Работают данные аудиогиды с применением геолокации: их достаточно просто запустить на смартфоне, и нужные истории будут переключаться в зависимости от вашего перемещения по городу.

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