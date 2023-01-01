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Промокоды Содействие занятости | Октябрь 2023

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Промокоды Содействие Занятости: пройди обучение и найди востребованную работу

Освойте новую специальность, приняв участие в государственной программе по переподготовке и получению квалификации.

О проекте

Государственная программа Содействие Занятости – это федеральный проект для тех, кто желает построить новую карьеру. Эксперты площадки преподают все необходимые знания для поиска вакансии, консультируют по вопросам трудоустройства.

Плюсы для вас:

  • Учебный план ВУЗов
  • Доступ через интернет
  • Документ об обучении

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