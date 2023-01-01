Всего 5 шагов к карьерному развитию после обучения Открыть Показать скидку

Запишитесь на обучение и подтвердите заявку, зарегистрируйтесь в Личном кабинете гражданина и ... Подробнее > загрузите в него документы, подайте документы, подтверждающие категорию участника, в Центр занятости, выберите один из двух типов договора и отправьте оригинал договора в образовательную организацию. С федеральным проектом Содействие Занятости есть уверенные шансы найти востребованную и высокооплачиваемую работу. Скрыть