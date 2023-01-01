Промокоды Содействие занятости | Октябрь 2023
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О проекте
Государственная программа Содействие Занятости – это федеральный проект для тех, кто желает построить новую карьеру. Эксперты площадки преподают все необходимые знания для поиска вакансии, консультируют по вопросам трудоустройства.
Плюсы для вас:
- Учебный план ВУЗов
- Доступ через интернет
- Документ об обучении
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