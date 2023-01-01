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О платформе

Центр подготовки к поступлению ведет работу по обучению учащихся к аттестациям, укреплению знаний и расширению теоретической базы для олимпиад и улучшению успеваемости. Специалисты обучили свыше 7000+ выпускников со средним результатом ЕГЭ в 82 балла. Основная фишка, которую предлагает онлайн школа Think – курсы подготовки к ЕГЭ включают сопровождение до зачисления в ВУЗ.

Основные плюсы:

  • Точность поступления на бюджет до 97% (на основании свыше 50 критериев)
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