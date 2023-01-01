Промокоды Think | Июль 2023
Профессиональное репетиторство для высоких результатов
Для получения престижной профессии, повышать уровень образования следует еще в школе, к выпускным экзаменам, а получить максимальный балл поможет образовательный центр Think.
О платформе
Центр подготовки к поступлению ведет работу по обучению учащихся к аттестациям, укреплению знаний и расширению теоретической базы для олимпиад и улучшению успеваемости. Специалисты обучили свыше 7000+ выпускников со средним результатом ЕГЭ в 82 балла. Основная фишка, которую предлагает онлайн школа Think – курсы подготовки к ЕГЭ включают сопровождение до зачисления в ВУЗ.
Основные плюсы:
- Точность поступления на бюджет до 97% (на основании свыше 50 критериев)
- Простая и эффективная программа занятий
- Поддержка на всех этапах
Как использовать промокоды Think24
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