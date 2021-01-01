Промокоды Thomas Munz (Томас Мюнц) | Октябрь 2021
Томас Мюнц – интернет-магазин вашей брендовой обуви
Подобрать качественную обувь для всей семьи, не выходя из дома – проще, чем кажется. Обувной магазин Томас Мюнц предлагает стильные бренды на любые случаи жизни, от торжественных вечеров до долгих прогулок или свиданий.
История бренда
Компания основана более 20 лет назад, за основу был взят мультибрендовый формат со среднеценовой категорией. В 2016 году бренд стал частью российского холдинга Zenden Group. Представленная в магазине обувь разработана по технологиям немецкой фабрики Schuhfabrik GmbH, а пошив производится на фабриках Китая, России и Европы.
Ассортимент компании Томас Мюнц подходит для всей семьи:
- Туфли, ботильоны и ботинки
- Кеды, кроссовки
- Сапоги и полусапоги
- Аксессуары, сумки и рюкзаки
Что покупателям дает промокод Томас Мюнц
Любую онлайн-покупку обуви можно сделать экономнее, если применить особый промокод Thomas MÜNZ. Комбинация символов действует недолго, поэтому важно найти актуальный купон и активировать его во время заказа в интернет-магазине.
Все действующие промокоды для интернет-магазина обуви Thomas MÜNZ размещены на площадке BeriBuy, сотрудничающей с крупнейшими магазинами и сервисами. Вам остается только выбрать наиболее интересный купон на скидку или на получение подарка, ознакомиться с условиями активации промокода и указать его в корзине перед оплатой.
Акции и распродажи для клиентов
Любителям подарков и сниженных цен стоит взять на заметку разделы «Акции» и «Sale» в онлайн-маркете Томас Мюнц. Здесь можно найти самые большие скидки на товары из каждой категории. Не забывайте и о постоянно действующих акциях магазина – например, подарок в день рождения для владельцев дисконтных карт. В качестве подарка компания предлагает дополнительную скидку 10% от текущей цены товаров. Кстати, многие промокоды можно использовать совместно с акциями, увеличивая свою выгоду – информацию об этом всегда можно найти в описании купонов на сервисе BeriBuy.
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