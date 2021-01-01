Скидка -15% по промокоду Открыть Показать код ****** ****** Скидка по промокоду предоставляется только на новую коллекцию Осень-Зима 2021/2022. Покупатель ... Подробнее > получает дополнительную скидку 15% при использовании промокода. Максимальная скидка на все товары с учетом действия промокода не может превышать 70%. В Акции участвует весь ассортимент коллекции Осень-Зима 2021/2022, за исключением товаров со скидками от 70% (от первоначальной цены товара). < Скрыть

-15% на обувь бренда Salamander по промокоду Открыть Показать код ****** ****** ​В период проведения Акции предоставляется скидка 15% от действующей стоимости товара по ... Подробнее > промокоду на обувь торговой марки Salamander. Акция действует совместно с Акцией «Скидка при онлайн-оплате 3%». Акция не действует совместно со скидкой за подписку 10%. Максимальная цена товара, участвующего в Акции, с учетом всех скидок не может составлять больше 60% от первоначальной цены товара. < Скрыть