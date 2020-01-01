Компания производит средства для ухода за обувью. Они есть в отдельном разделе.

Сегодня обувью ассортимент магазина не ограничивается. На его страницах вы найдете:

Известность бренда пошла так далеко, что его название уже стало нарицательным. Тимберлендами называют грубые ботинки на шнуровке.

Свое производство компания открыла еще в 1973 году. Она совершила прорыв в производстве, создав специальную пропитку. Благодаря ей их продукция совершенно не боялась влаги.

Timberland — это бренд с многолетней историей, известный и популярный по всему миру. Визитная карточка – это их уличная обувь, предназначенная для активных людей.

Доставка и оплата

Если вы живете в Москве и сделали заказ до 17:00, его доставляют на следующий день. В других регионах придется подождать несколько дней.

Стоимость доставки – 300 рублей. Она оплачивается только в случае заказа на сумму меньше 10 тыс. рублей.

Способы оплаты здесь стандартные: картой на сайте, картой или наличными при получении.

Купон и промокод Timberland

Продукцию Тимберленд сложно назвать доступной. В среднем их классические ботинки обходятся покупателям в 15 тыс. рублей. Поэтому многие фанаты бренда дожидаются распродаж или специальных акций.

Делать это совсем не нужно. В любой момент вы можете найти купоны Тимберленд, которые дают скидку. Просто вставьте код в специальное поле корзины.





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