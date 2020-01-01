Промокоды Timberland | Ноябрь 2020
О компании Timberland
Timberland — это бренд с многолетней историей, известный и популярный по всему миру. Визитная карточка – это их уличная обувь, предназначенная для активных людей.
Свое производство компания открыла еще в 1973 году. Она совершила прорыв в производстве, создав специальную пропитку. Благодаря ей их продукция совершенно не боялась влаги.
Известность бренда пошла так далеко, что его название уже стало нарицательным. Тимберлендами называют грубые ботинки на шнуровке.
Ассортимент
Сегодня обувью ассортимент магазина не ограничивается. На его страницах вы найдете:
- зимнюю одежду;
- толстовки и худи;
- рубашки;
- сумки и рюкзаки;
- шапки и шарфы;
- перчатки и варежки.
Компания производит средства для ухода за обувью. Они есть в отдельном разделе.
Доставка и оплата
Если вы живете в Москве и сделали заказ до 17:00, его доставляют на следующий день. В других регионах придется подождать несколько дней.
Стоимость доставки – 300 рублей. Она оплачивается только в случае заказа на сумму меньше 10 тыс. рублей.
Способы оплаты здесь стандартные: картой на сайте, картой или наличными при получении.
Купон и промокод Timberland
Продукцию Тимберленд сложно назвать доступной. В среднем их классические ботинки обходятся покупателям в 15 тыс. рублей. Поэтому многие фанаты бренда дожидаются распродаж или специальных акций.
Делать это совсем не нужно. В любой момент вы можете найти купоны Тимберленд, которые дают скидку. Просто вставьте код в специальное поле корзины.
Промокоды Тимберленд – это не единственный вариант экономии. На сайте доступен кэшбэк. Его вы можете получить в любой момент, без кодов, распродаж или акций.
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