Промокоды Тинькофф Мобайл | Июнь 2022
Сим-карта Тинькофф Мобайл: ваш надежный партнер
Без приятных звонков, сообщений и доступа в интернет практически не обходится жизнь современного человека. Среди массы предложений стоит присмотреться к Tinkoff – помимо возможности заказать е-СИМ Тинькофф Мобайл бесплатно, вас ждет масса интересного!
Об особенностях и бонусах
Tinkoff Mobile – это услуги сотовой связи от крупной одноименной компании. Подключившись к данному оператору, можно пользоваться не только привычным интернетом и звонками, но и услугами голосового секретаря Олега – виртуального помощника, который блокирует спам и отвечает на пропущенные звонки.
Компания предлагает возможность перейти на Тинькофф Мобайл с сохранением номера, при этом каждому клиенту гарантированы следующие преимущества:
- Бесплатная доставка карты (при заказе пластикового варианта), либо онлайн-оформление е-СИМ Тинькофф Мобайл
- Бесплатный перенос номера за 8 дней без разрыва связи
- 1000 рублей в подарок, которые можно потратить на оплату связи
- Безлимитный интернет в приложениях, 25 Гб и 600 минут
Чем привлекательны промокоды Тинькофф Мобайл
Чтобы получить от подключения к новому тарифу максимум, используйте для Tinkoff Mobile промокод. Найти секретный купон на скидку проще всего, используя надежный сервис BeriBuy. Достаточно зайти в каталог, скопировать один из самых интересных купонов и указать его в специальной строке, отправляя заявку на оформление СИМ-карты. По промокоду можно получить скидку на услуги, месяц общения в подарок и многое другое. Не упустите свой шанс сэкономить!
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