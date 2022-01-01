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Промокоды Тинькофф Мобайл | Июнь 2022

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Сим-карта Тинькофф Мобайл: ваш надежный партнер

Без приятных звонков, сообщений и доступа в интернет практически не обходится жизнь современного человека. Среди массы предложений стоит присмотреться к Tinkoff – помимо возможности заказать е-СИМ Тинькофф Мобайл бесплатно, вас ждет масса интересного!

Об особенностях и бонусах

Tinkoff Mobile – это услуги сотовой связи от крупной одноименной компании. Подключившись к данному оператору, можно пользоваться не только привычным интернетом и звонками, но и услугами голосового секретаря Олега – виртуального помощника, который блокирует спам и отвечает на пропущенные звонки.

Компания предлагает возможность перейти на Тинькофф Мобайл с сохранением номера, при этом каждому клиенту гарантированы следующие преимущества:

  • Бесплатная доставка карты (при заказе пластикового варианта), либо онлайн-оформление е-СИМ Тинькофф Мобайл
  • Бесплатный перенос номера за 8 дней без разрыва связи
  • 1000 рублей в подарок, которые можно потратить на оплату связи
  • Безлимитный интернет в приложениях, 25 Гб и 600 минут

Заказать сим карту Тинькофф Мобайл бесплатно

Чем привлекательны промокоды Тинькофф Мобайл

Чтобы получить от подключения к новому тарифу максимум, используйте для Tinkoff Mobile промокод. Найти секретный купон на скидку проще всего, используя надежный сервис BeriBuy. Достаточно зайти в каталог, скопировать один из самых интересных купонов и указать его в специальной строке, отправляя заявку на оформление СИМ-карты. По промокоду можно получить скидку на услуги, месяц общения в подарок и многое другое. Не упустите свой шанс сэкономить!

Перейти на Тинькофф Мобайл с сохранением номера

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