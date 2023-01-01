Планируете застраховать автомобиль, но пугают завышенные цены, отказы от обслуживания, сложности с выплатами – выбирайте такую проверенную компанию с быстрой процедурой оформления, прозрачными условиями и оперативными выплатами, как Тинькофф Страхование. Здесь страховой полис можно получить в считанные минуты, а с промокодом сэкономить еще и деньги.

О сервисе

Tinkoff запустил собственную экосистему, отвечающую всем потребностям современного клиента: путешествия, сотовая связь, образование, инвестиции и страхование. Сегодня банк входит в перечень Центрального банка как системно-значимая организация.

Все вопросы решит искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях – большинство задач решается автоматизировано. Главная фишка структуры заключается во внедрении информационных технологий на всех этапах обслуживания: каждый клиент может в один клик на сайте получить любой сервис, доступный 24/7.

Для сохранности всего, что вам дорого, есть Тинькофф Страхование – платформа страхования имущества без визита в офис. Отечественное рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысил рейтинг платформы до статуса «стабильный». По данным площадки Банки.ру, за 2021 и 2022 года услуги страхования заняли первое место на рынке.

Особые преимущества для клиентов:

Страхование авто ОСАГО и КАСКО без визита в офис и осмотра

Расчет стоимости онлайн

Быстрые выплаты и проверенные станции для ремонта

Доступный сервис в любом регионе

Тинькофф Страхование ОСАГО онлайн с кешбэком до 10%

Скидки на оформление, промокоды и другие предложения

Какие продукты можно получить

Клиентам предлагается оформить полис по нескольким видам страхования в режиме реального времени: ОСАГО или КАСКО. При этом, покупка осуществляется без привлечения сторонних агентств – стоимость рассчитывается без накрутки и %. Чтобы узнать цену на страхование автомобиля, на сайте есть онлайн-калькулятор, где система автоматически посчитает стоимость в зависимости от марки автомобиля, водительских удостоверений заявленных участников и региона проживания, имеющихся промокодов и др.

Полис ОСАГО относится к обязательным документам для водителя, в соответствии с действующими законодательством. Отличие между формами страхования заключается в перечне страховых случаев, сумме компенсации и в технических требованиях (например, по КАСКО можно зарегистрировать автомобили с определенным годом выпуска).

Страховка ОСАГО Тинькофф – с промокодом дешевле

ОСАГО – обязательный полис автогражданской ответственности, доступный всем автовладельцам. В случае возникновения ДТП, страховая компания возместит нанесенный ущерб пострадавшему. Чтобы оформить ОСАГО в Тинькофф онлайн электронный полис, потребуется наличие документов и несколько минут времени: достаточно перейти на сайт, указать необходимую информацию о водителях и авто, оплатить стоимость, и полис Е-ОСАГО придет на электронную почту. Способ действует для всех регионов страны – полис имеет полную юридическую силу и гарантирует действие при наступлении страхового случая.

Автострахование КАСКО по промокоду

Полис предназначен для полного покрытия ущерба, даже по вине владельца, и считается добровольным страхованием, не считающимся обязательным. Для получения комплексного подхода, Тинькофф предлагает автострахование КАСКО, при котором клиенту: гарантировано возмещение ущерба от ДТП, природных условий, действий 3-их лиц, возмещение при полной гибели авто, а также на случаи хищения или угона. Скидка на КАСКО доступна всем желающим при подключении дополнительных сервисов:

Полис с франшизой (часть расходов владелец берет на себя, за счет чего цена становится значительно ниже)

Ограничение пробега (сократите стоимость пользования при случае редкого пользования автомобилем)

Оформите страхование машины с промокодом и получите особые привилегии от Тинькофф: бесплатный эвакуатор и возврат затрат на комиссара, компенсацию за возникновение технических поломок, круглосуточную консультацию на линии помощи, выплату стоимости автомобиля без учета износа при полной гибели или хищения.