Промокоды Тинькофф Страхование | Июль 2023
Быстрое и доступное автострахование по промокоду в один клик
Планируете застраховать автомобиль, но пугают завышенные цены, отказы от обслуживания, сложности с выплатами – выбирайте такую проверенную компанию с быстрой процедурой оформления, прозрачными условиями и оперативными выплатами, как Тинькофф Страхование. Здесь страховой полис можно получить в считанные минуты, а с промокодом сэкономить еще и деньги.
О сервисе
Tinkoff запустил собственную экосистему, отвечающую всем потребностям современного клиента: путешествия, сотовая связь, образование, инвестиции и страхование. Сегодня банк входит в перечень Центрального банка как системно-значимая организация.
Все вопросы решит искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях – большинство задач решается автоматизировано. Главная фишка структуры заключается во внедрении информационных технологий на всех этапах обслуживания: каждый клиент может в один клик на сайте получить любой сервис, доступный 24/7.
Для сохранности всего, что вам дорого, есть Тинькофф Страхование – платформа страхования имущества без визита в офис. Отечественное рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысил рейтинг платформы до статуса «стабильный». По данным площадки Банки.ру, за 2021 и 2022 года услуги страхования заняли первое место на рынке.
Особые преимущества для клиентов:
- Страхование авто ОСАГО и КАСКО без визита в офис и осмотра
- Расчет стоимости онлайн
- Быстрые выплаты и проверенные станции для ремонта
- Доступный сервис в любом регионе
- Тинькофф Страхование ОСАГО онлайн с кешбэком до 10%
- Скидки на оформление, промокоды и другие предложения
Какие продукты можно получить
Клиентам предлагается оформить полис по нескольким видам страхования в режиме реального времени: ОСАГО или КАСКО. При этом, покупка осуществляется без привлечения сторонних агентств – стоимость рассчитывается без накрутки и %. Чтобы узнать цену на страхование автомобиля, на сайте есть онлайн-калькулятор, где система автоматически посчитает стоимость в зависимости от марки автомобиля, водительских удостоверений заявленных участников и региона проживания, имеющихся промокодов и др.
Полис ОСАГО относится к обязательным документам для водителя, в соответствии с действующими законодательством. Отличие между формами страхования заключается в перечне страховых случаев, сумме компенсации и в технических требованиях (например, по КАСКО можно зарегистрировать автомобили с определенным годом выпуска).
Страховка ОСАГО Тинькофф – с промокодом дешевле
ОСАГО – обязательный полис автогражданской ответственности, доступный всем автовладельцам. В случае возникновения ДТП, страховая компания возместит нанесенный ущерб пострадавшему. Чтобы оформить ОСАГО в Тинькофф онлайн электронный полис, потребуется наличие документов и несколько минут времени: достаточно перейти на сайт, указать необходимую информацию о водителях и авто, оплатить стоимость, и полис Е-ОСАГО придет на электронную почту. Способ действует для всех регионов страны – полис имеет полную юридическую силу и гарантирует действие при наступлении страхового случая.
Автострахование КАСКО по промокоду
Полис предназначен для полного покрытия ущерба, даже по вине владельца, и считается добровольным страхованием, не считающимся обязательным. Для получения комплексного подхода, Тинькофф предлагает автострахование КАСКО, при котором клиенту: гарантировано возмещение ущерба от ДТП, природных условий, действий 3-их лиц, возмещение при полной гибели авто, а также на случаи хищения или угона. Скидка на КАСКО доступна всем желающим при подключении дополнительных сервисов:
- Полис с франшизой (часть расходов владелец берет на себя, за счет чего цена становится значительно ниже)
- Ограничение пробега (сократите стоимость пользования при случае редкого пользования автомобилем)
Оформите страхование машины с промокодом и получите особые привилегии от Тинькофф: бесплатный эвакуатор и возврат затрат на комиссара, компенсацию за возникновение технических поломок, круглосуточную консультацию на линии помощи, выплату стоимости автомобиля без учета износа при полной гибели или хищения.
Скидочные промокоды Тинькофф Страхование на полис
Не важно, что вы выберите в Тинькофф Страхование: КАСКО или ОСАГО – главное, что для вас всегда действует особенный купон на скидку на сайте промокодов BeriBuy! Вам потребуется только указать на сайте Тинькофф Страхование промокод на скидку, и при оплате цена станет еще ниже.
Показать полностью >