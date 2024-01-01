Промокоды Тинькофф Путешествия | Апрель 2024
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Промокоды Тинькофф Путешествия — от песчаных пляжей до заснеженных вершин
Долгожданный отдых — это не только оформление отпуска на работе, но и множество приятных хлопот. Необходимо решить, где лучше купить билеты на самолет или поезд, где остановиться, чтобы было уютно, но не дорого, какие достопримечательности посетить. Иногда кажется, что эти вопросы невозможно решить легко и без нервов. Сервис путешествий Тинькофф поможет продумать вашу поездку до мелочей.
О компании и услугах
Tinkoff Travel — это онлайн тревел-агентство, благодаря которому вы можете приобрести авиабилеты по всем направлениям, найти лучшие гостиницы и недорогие туры. Для своих клиентов агентство может забронировать билеты или направить на проверенных продавцов туристических услуг. Площадка сотрудничает с туристической компанией Травелата. Она организует туры по всему миру по самым низким ценам.
Платформа максимально продумана для заказов. Вы можете спланировать свою поездку полностью дистанционно, не придется даже ничего распечатывать. Билеты придут на почту, а остальные данные отобразятся в системе, вам необходимо будет просто предоставить паспорт. Также на платформе Тинькофф Путешествия ж/д билеты купить можно онлайн, а плату за них вносить постепенно: сумма рассрочки достигает 500 000 рублей. А если у вас изменились планы, деньги вернут даже без обращения в поддержку.
Если вас интересует, можно ли выбрать через Тинькофф Путешествия отели, сервис работает с компанией подбора жилья Островок. Они предоставят гостиницу или отель, подходящий под любые требования.
Преимущества:
- Повышенный кэшбэк до 7% и возможность активации промокодов
- Возможность оплатить билеты в рассрочку или при помощи кредита
- Круглосуточная служба поддержки
- Бот путешествий, который сообщит о снижении цен или подберет дешевые билеты
Промокоды Tinkoff Travel — быстро, просто, дешево
На сайте BeriBuy вы найдете промокоды Тинькофф Тревел. Разбудите в себе искателя приключений и наслаждайтесь каждым моментом без стресса. Для этого обязательно используйте промокоды Тинькофф Путешествия при оформлении заказа. Тогда ваш досуг будет не только красочным, но и выгодным, ведь купон на скидку дарит приятную экономию.
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