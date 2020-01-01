У всех магазинов есть собственные склады в России либо они пользуются базой Алиэкспресс. Поэтому товары по РФ доставляются за 5–7 дней. Если вы живете в Москве или Санкт-Петербурге, и вовсе сможете получить свой заказ в первый же день.

Tmall – это торговая площадка на базе Алиэкспресс. Она открылась совсем недавно, но уже приобрела большую популярность. На Tmall представлены магазины крупных международных брендов, китайские и российские производители.

Все же в главном Tmall не отличается от своего прародителя. Здесь все так же можно купить товары на 40–50% дешевле, чем в розничных магазинах. Даже именитые бренды, вроде Lenovo, Philips, ASUS, Vitek, Xiaomi снижают цены.





Если найти промокод на скидку Tmall Aliexpress, участвовать в акции или распродаже, можно сделать свой заказ еще выгодней.





Как экономить на покупках с Tmall?

Купоны Tmall. Их выпускает сам магазин или отдельные продавцы. Купоны дают право на скидку, но действуют они только при определённой сумме заказа. Поэтому самые выгодные – это купоны от самого Tmall Aliexpress. Вы сможете составить заказ из нескольких магазинов, набрать нужную сумму и получить свою скидку.

Их выпускает сам магазин или отдельные продавцы. Купоны дают право на скидку, но действуют они только при определённой сумме заказа. Поэтому самые выгодные – это купоны от самого Tmall Aliexpress. Вы сможете составить заказ из нескольких магазинов, набрать нужную сумму и получить свою скидку.

Акции. Чаще их проводят отдельные продавцы и предложения распространяются только на их продукцию. Во время таких акций вы можете получить скидку напрямую или использовать тематические промокоды и купоны Тмалл.

Чаще их проводят отдельные продавцы и предложения распространяются только на их продукцию. Во время таких акций вы можете получить скидку напрямую или использовать тематические промокоды и купоны Тмалл.





Распродажи. Самые популярные – КиберПонедельник, Черная Пятница и День Холостяка. Скидки в эти дни достигают 90%. Регулярно проводят тематические распродажи по категориям товаров. Можно хорошо сэкономить на 14 или 23 Февраля, 8 Марта.

Самые популярные – КиберПонедельник, Черная Пятница и День Холостяка. Скидки в эти дни достигают 90%. Регулярно проводят тематические распродажи по категориям товаров. Можно хорошо сэкономить на 14 или 23 Февраля, 8 Марта.





Кэшбэк. Сервис БериБай возвращает вам несколько процентов от каждой покупки с сайта Тмолл. Эти деньги вы можете вывести на свою карту или электронный кошелек.

Чтобы получить бонус необязательно вводить коды или искать купоны. Достаточно пройти в магазин по специальной ссылке. Она есть в верхней части страницы.

Еще здесь регулярно появляется информация обо всех акциях, распродажах и активных промокодах Тмолл. Если хотите узнавать о них первыми, не забудьте зарегистрироваться.



