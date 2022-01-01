Ремонт, строительство, домашние работы – под рукой всегда должно быть надежное оборудование, отвертки или гаечные ключи. В данном онлайн-маркете вас ждет самый богатый ассортимент!

О компании

С 1993 года фирма «ТМК» работает на российском рынке и входит в десятку лидеров по объемам продаж. Более 100 магазинов по России и наличие собственных складов гарантирует покупателям бесперебойность поставок.

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