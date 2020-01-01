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О магазине Tomtop

ТомТоп – это торговая площадка из Китая с доставкой во все страны мира. Здесь представлены:

  • техника;

  • вещи для дома, сада;

  • одежда и обувь;

  • детские товары;

  • все для красоты и здоровья.

Действует система рекомендаций. Сделайте несколько поисковых запросов: сайт поймет ваши интересы. В специальном разделе он предложит подходящие товары.

 

Промокоды TomTop

 

Они дают дополнительные скидки или бонусы. Промокод ТомТоп вводят при оформлении заказа.

 

Найти все актуальные купоны вы можете на сайте БериБай. Самые выгодные появляются во время Черной Пятницы, Киберпонедельника, других акций и распродаж.

 

 

Кэшбэк TomTop

 

Отложенную скидку, которую вы получаете уже после заказа, называют кэшбэком. Чтобы его взять, зайдите на сайт магазина по ссылке в верхней части страницы. Если все пройдет правильно, на вашем бонусном счете появится процент от потраченной суммы.

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