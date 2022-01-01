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Промокоды Академия Топ (Компьютерная Академия TOP) | Август 2022

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Компьютерная Академия ТОП: современное айти-направление

Для желающих расширить свои горизонты и освоить актуальную профессию на помощь придет международная Компьютерная Академия TOP.

О компании

Московский международный колледж цифровых технологий Академия TOP занимается эффективной прокачкой программистов, системных инженеров и дизайнеров. Те профессии, которые никогда не заменит искусственный интеллект, важно освоить в деталях.

Платформа отличительна следующими преимуществами:

  • Группы всего до 20 студентов
  • Занятия онлайн с навыками работы в команде
  • 100% времени отведено взаимодействию с лектором
  • Вас ждут только практические навыки для перспективного трудоустройства

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Вовремя применив промокоды Академия TOP, вы сможете снизить стоимость обучения до 30% и даже больше. IT-колледж позволяет пользоваться подобными кодами при каждой новой оплате обучения – поэтому вам пригодится проверенный сервис BeriBuy. Здесь за пару минут можно подобрать действующий купон на скидку и обучаться актуальной теме с выгодной скидкой!

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