Промокоды Академия Топ (Компьютерная Академия TOP) | Август 2022
Компьютерная Академия ТОП: современное айти-направление
Для желающих расширить свои горизонты и освоить актуальную профессию на помощь придет международная Компьютерная Академия TOP.
О компании
Московский международный колледж цифровых технологий Академия TOP занимается эффективной прокачкой программистов, системных инженеров и дизайнеров. Те профессии, которые никогда не заменит искусственный интеллект, важно освоить в деталях.
Платформа отличительна следующими преимуществами:
- Группы всего до 20 студентов
- Занятия онлайн с навыками работы в команде
- 100% времени отведено взаимодействию с лектором
- Вас ждут только практические навыки для перспективного трудоустройства
Промокоды Академия ТОП – получите вашу скидку
Вовремя применив промокоды Академия TOP, вы сможете снизить стоимость обучения до 30% и даже больше. IT-колледж позволяет пользоваться подобными кодами при каждой новой оплате обучения – поэтому вам пригодится проверенный сервис BeriBuy. Здесь за пару минут можно подобрать действующий купон на скидку и обучаться актуальной теме с выгодной скидкой!
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